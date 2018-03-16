يورغن كلوب: قرعة دوري أبطال أوروبا 2018 أسعدت جمهور مانشستر يونايتد

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن جماهير الغريم مانشستر يونايتد هم الطرف الأكثر سعادة بنتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2018، التي أوقعت ليفربول في مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي.

ويتصدّر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 81 نقطة، متقدمًا بفارق 16 نقطة عن غريمه يونايتد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي ليفربول رابعًا بفارق خمس نقاط عن يونايتد.

ولم يسعد كلوب كثيرًا بنتيجة القرعة التي قال إنها قد تكون أحزنت سيتي أيضًا، متوقعًا أن تُلقي بظلالها أيضًا على مواجهة فريقه القوية أمام إيفرتون في الدوري في قمة مرسيسايد.

وأضاف:”أعتقد أنها قرعة مثالية في نتيجتها لجماهير مانشستر يونايتد، ولم أكن أتوقع، أو أتمنى أي شيء، ولا أعتقد أنه من المفيد للبطولة أن يلتقي فريقان من دولة واحدة، لكن كان من الواضح أننا سنصطدم بهم في إحدى الجولات”.

وأوضح:”ليس من المهم اسم الفريق الذي ستواجهه، رغم أنني أدرك أنها ستكون مباراة صعبة”.

وسيخوض فريق المدرب بيب جوارديولا مباراة أمام يونايتد في الدوري في الفترة بين مباراتي دوري الأبطال، وقد ينجح سيتي في التتويج بلقب الدوري إذا نجح في الفوز على جاره وغريمه مانشستر يونايتد.

وقال تشيكي بيغريستين مدير كرة القدم في مانشستر سيتي لموقع النادي على الإنترنت، إن القرعة أوقعت في طريقه منافسًا قويًا نجح بهزيمة سيتي في أنفيلد في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن خسر 5-صفر على ملعب الاتحاد في سبتمبر أيلول 2017.

وأضاف:”كان بودنا أن نسافر ونواجه فريقًا من دولة أخرى، لكن هكذا سارت الأمور، والفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدًا، ويتمتع المنافس بقوة هجومية كبيرة، وفي الحقيقة سيشاهد الجمهور مباراتين ممتعتين”.

وسيستضيف ليفربول مباراة الذهاب في أنفيلد في الرابع من إبريل/ نيسان، بينما تُقام مباراة الإياب في العاشر من الشهر نفسه.

ولم يتأكد بعد موعد قمة مرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون والتي ستُقام غالبًا في 7 أبريل.

وقال كلوب:”أحيانًا يكون تعديل موعد المباريات من أجل المساعدة، ولكن ليس في مثل هذه الحالة، ففريقنا سيلعب أمام سيتي مساء الأربعاء (4 إبريل)، ثم سنواجه إيفرتون بعدها بثلاثة أيام ظهرًا… وهذا ليس موعدًا مثاليًا، لكننا سنجتاز هذه الصعوبة”.