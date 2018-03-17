ماذا قال محمد صلاح بعد سوبر هاتريك تاريخي في مباراة ليفربول وواتفورد؟ (فيديو)

شدد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على سعادته الكبيرة بعد مساعدة فريقه لاكتساح واتفورد بنتيجة 5/0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “أنفيلد روود” ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح عقب المباراة فى تصريحات تلفزيونية: “كنا الأفضل في المباراة، واستحققنا الفوز لأننا عملنا بجهد بعد مباراة صعبة أمام مانشستر يونايتد”.

وأضاف: “تخطينا خيبة الأمل أمام مانشستر يونايتد التي سقطنا فيها، سينصب تركيزي على المنتخب حاليا، لأن لدينا فترة مهمة مع الفراعنة”.

وتابع: “لقد كانت نتيجة جيدة وخرجنا بشباك نظيفة، الشيء الأكثر أهمية هو الثلاث نقاط”.

وأردف: ” “أريد التسجيل في كل مباراة أشارك بها، أشكر زملائي على مساعدتي أمام واتفورد. نجحنا في تحقيق نتيجة جيدة والخروج بشباك نظيفة”.

وأشار: “الأمور ليست مسألة أرقام بالنسبة لي بل هدفي دائمًا هو خدمة ليفربول في كل مباراة من أجل تحقيق الانتصار”.

وسجل صلاح رباعية لأول مرة في مسيرته الكروية ولأول مرة في تاريخ أي لاعب مصري في الدوري الإنجليزي.

وتسلم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في المباراة عقب إدلائه بهذه التصريحات على الهواء من قائد ليفربول جوردان هيندرسون.

بهذه النتيجة أصبح ليفربول يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد الوصيف، فيما يغرد السيتى منفردًا بالصدارة برصيد 81 نقطة.