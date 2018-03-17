ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد رباعية محمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد (صورة)

تصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 28 هدفًا بعد رباعية رائعة أحرزها في مباراة ليفربول وواتفورد، مساء اليوم السبت، بالجولة الـ31 من البريميرليغ.

وساعد الأداء الساحر لصلاح بتقدمه بأربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في صراع المنافسة على لقب هداف الدوري إذ يملك 28 هدفًا في الدوري و36 بجميع المسابقات وهو العدد الأكبر لأي لاعب في ليفربول في موسمه الأول مع الفريق.

وجاء أغويرو، نجم مانشستر سيتي، في المركز الثالث برصيد 21 هدفًا، ورحيم سترلينغ في المركز الثالث برصيد 15 هدفًا.

وبات محمد صلاح هو أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف -أو أكثر- مع ليفربول منذ تولي يورغن كلوب لتدريب الفريق، بالإضافة لكون “سوبر هاتريك” المصري هو الأول له في الملاعب الأوروبية.