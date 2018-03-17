مشجع لنادي ليفربول يدخل الإسلام بسبب أداء محمد صلاح المذهل أمام واتفورد

كشف مشجع لفريق ليفربول الإنجليزي دخوله الدين الإسلامي بسبب المستوى الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع فريقه خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وباقي المسابقات.

وأحرز محمد صلاح أربعة أهداف في فوز كبير لليفربول 5-صفر على واتفورد ليتقدم للمركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

واحتاج اللاعب المصري المتألق إلى أربع دقائق فقط ليضع فريقه في المقدمة وضاعف من تقدم ليفربول في نهاية الشوط الأول.

وصنع مهاجم منتخب مصر هدفا لروبرتو فيرمينو في بداية الشوط الثاني قبل أن يسدد كرة في المرمى وسط حراسة مدافعي واتفورد ليسجل هدفه الثالث.

What Salah is doing this season is absolutely sensational, I’m officially joining Islam. أشهد أن لا اله إلا الله وان محمد رسول الله ☝???? — Liverpool Family (@lfc_family) March 17, 2018

ولم يحصل واتفورد على راحة وسط الثلوج باستاد انفيلد إذ أضاف صلاح هدفه الشخصي الرابع في الدقيقة 85.

ونشر مشجع لليفربول تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها: “ما يفعله محمد صلاح في هذا الموسم مثير للغاية، لذلك أنا أدخل الإسلام.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.

وكانت جماهير ليفربول في إنجلترا قد نشرت أغنية منذ اسابيع أكدت أنها مستعدة للدخول إلى الإسلام بسبب محمد صلاح.

وساعد الأداء الساحر لصلاح بتقدمه بأربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في صراع المنافسة على لقب هداف الدوري إذ يملك 28 هدفا في الدوري و36 بجميع المسابقات وهو العدد الأكبر لأي لاعب في ليفربول في موسمه الأول مع الفريق.

ويملك ليفربول 63 نقطة من 31 مباراة متقدما بنقطتين عن توتنهام الذي لعب 30 مباراة.

لكن الأهم أن ليفربول يتقدم بسبع نقاط أمام تشيلسي صاحب المركز الخامس في المنافسة على إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل.