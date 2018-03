مشجع لنادي ليفربول يدخل الإسلام بسبب أداء محمد صلاح المذهل أمام واتفورد

كشف مشجع لفريق ليفربول الإنجليزي دخوله الدين الإسلامي بسبب المستوى الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع فريقه خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وباقي المسابقات.

وأحرز محمد صلاح أربعة أهداف في فوز كبير لليفربول 5-صفر على واتفورد ليتقدم للمركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

واحتاج اللاعب المصري المتألق إلى أربع دقائق فقط ليضع فريقه في المقدمة وضاعف من تقدم ليفربول في نهاية الشوط الأول.

وصنع مهاجم منتخب مصر هدفا لروبرتو فيرمينو في بداية الشوط الثاني قبل أن يسدد كرة في المرمى وسط حراسة مدافعي واتفورد ليسجل هدفه الثالث.

What Salah is doing this season is absolutely sensational, I’m officially joining Islam.

أشهد أن لا اله إلا الله وان محمد رسول الله ☝????

— Liverpool Family (@lfc_family) March 17, 2018