في ليلة استثنائية للنجم المصري.. محمد صلاح يحقق هذه الأرقام التاريخية بعد رباعية في واتفورد

بالتأكيد لن تكون ليلة عادية للنجم المصري محمد صلاح، الذي أحرز أربعة أهداف في فوز كبير لليفربول 5-صفر على واتفورد، ليتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ولكن ليست فقط الأهداف هي الاستثنائية، ولكن الأرقام التي حققها النجم المصري في هذه الليلة لم تكن طبيعية.

-سجل صلاح 36 هدفًا في جميع المسابقات، وأصبح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في أول موسم له مع ليفربول، متخطيًا الإسباني فرناندو توريس (33 هدفًا في موسم 2007-08).

– كسر صلاح موسميه مع ناديه السابق روما الإيطالي، إذ أحرز 36 هدفًا مع ليفربول في 41 مباراة، بعدما سجل نفس العدد مع الذئاب في الموسمين الماضيين (34 هدفًا في 83 مباراة).

– أصبح صلاح أول لاعب في الريدز يسجل هاتريك بالبريميرليغ تحت قيادة الألماني يورغن كلوب، لتصبح الجنسية المصرية رقم 43 و10 أفريقيًّا التي تسجل هاتريك في تاريخ المسابقة.

– أصبح صلاح أول لاعب عربي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة بإنجلترا، وأول لاعب مصري يحرز “سوبر هاتريك” في الدوريات الخمس الكبرى خلال القرن الـ21.

– أصبح صلاح أول لاعب يسجل أربعة أهداف من أربعة تسديات في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، منذ المهاجم الروسي أندري أرشافين لاعب آرسنال أمام ليفربول، في إبريل 2009.

– أصبح صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل “سوبر هاتريك” في مباراة واحدة بالدوري منذ لويس سواريز في ديسمبر 2013، والرابع بعد الثنائي روبي فاولر (2) ومايكيل أوين (2).

– أصبح صلاح ثالث لاعب في ليفربول يصل إلى 28 هدفًا في موسم واحد بالدوري، بعد لويس سواريز (31 في 2013-14) وروبي فاولر (28 في 1995-96 و 25 في 1994-95).

– تخطى صلاح رقم توريس موسم (2007-08)، وأصبح ثالث أكثر لاعب إحرازًا للأهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بـ28 هدفًا، خلف روبي فاولر (28)، ولويس سواريز (31).

– كسر صلاح أفضل موسم للتوغولي إيمانويل أديبايور في الدوري الإنجليزي (2007-08)، وأصبح بالهدف الـ28 ثاني أكبر هداف أفريقي في البريميرليغ، خلف ديدييه دروغبا (29 في 2009-10).

– يتربع صلاح حاليًا على صدارة هدافي الدوريات الخمس الكبرى بـ28 هدفًا (56 نقطة)، متفوقًا على كافاني وإيموبيلي وميسي وكين (24 هدفًا بـ48 نقطة)، في صراع الحذاء الذهبي للموسم الحالي.