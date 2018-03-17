بالفيديو.. أهداف محمد صلاح في واتفورد تثير جدلًا بسبب دعاء معتمرين في مكة

تداول نشطاء على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر مصريًا وابنه، وهما يؤديان مناسك العمرة في مكة، ويقومان بالدعاء للاعب نادي ليفربول محمد صلاح بالتوفيق وتسجيل ثلاثية في مباراة فريقه ضد واتفورد، التي انتهت قبل قليل بخماسية نظيفة، سجل النجم المصري 4 منها.

وردد الشخصان دعاء يقول “الله واكرم ابننا محمد صلاح، في كأس العالم في روسيا هذا العام، وأكرمه اليوم بهاتريك.. الله وارفعه”.

me and my father prays to Allah in Makkah that Mohamed Salah will score a hatrick today and he did today with a super hatrick ????????❤️❤️ #LIVWAT #liverpool #محمد_صلاح @22mosalah @LFC @LFC_Arabic @22mosalah pic.twitter.com/naFDpprp5x — Diaa Soliman (@diaa_7) March 17, 2018

وقد انقسم النشطاء، بين من يرى أن ما قام به الرجل وابنه تصرف جميل، تجاه لاعب يحقق نتائج مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين اعتبره آخرون تصرفًا غير لائق في مكان مقدس، خاصة أن الشخصين اللذين ظهرا في المقطع لم تخلو ملامحهما من السخرية.

وقال آخرون إن من شاهد المقطع يدرك أن الشخصين بعيدان كل البعد عن الخشوع والسكينه التي تفترضها أجواء العمرة في مكة، إضافة إلى أن كلام الشاب يوحي بأنهما ربما كانا يتابعان المبارة لحظة بلحظة.

وأحرز محمد صلاح أربعة أهداف في فوز كبير لليفربول 5- صفر على واتفورد ليتقدم للمركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

واحتاج اللاعب المصري المتألق إلى أربع دقائق فقط ليضع فريقه في المقدمة وضاعف من تقدم ليفربول في نهاية الشوط الأول.

وصنع مهاجم منتخب مصر هدفا لروبرتو فيرمينو في بداية الشوط الثاني، قبل أن يسدد كرة في المرمى وسط حراسة مدافعي واتفورد ليسجل هدفه الثالث.

ولم يحصل واتفورد على راحة وسط الثلوج باستاد انفيلد، إذ أضاف صلاح هدفه الشخصي الرابع في الدقيقة 85.

وساعد الأداء الساحر لصلاح بتقدمه بأربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في صراع المنافسة على لقب هداف الدوري إذ يملك 28 هدفا في الدوري و36 بجميع المسابقات وهو العدد الأكبر لأي لاعب في ليفربول في موسمه الأول مع الفريق.