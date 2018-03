بالفيديو.. أهداف محمد صلاح في واتفورد تثير جدلًا بسبب دعاء معتمرين في مكة

تداول نشطاء على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر مصريًا وابنه، وهما يؤديان مناسك العمرة في مكة، ويقومان بالدعاء للاعب نادي ليفربول محمد صلاح بالتوفيق وتسجيل ثلاثية في مباراة فريقه ضد واتفورد، التي انتهت قبل قليل بخماسية نظيفة، سجل النجم المصري 4 منها.

وردد الشخصان دعاء يقول “الله واكرم ابننا محمد صلاح، في كأس العالم في روسيا هذا العام، وأكرمه اليوم بهاتريك.. الله وارفعه”.

me and my father prays to Allah in Makkah that Mohamed Salah will score a hatrick today and he did today with a super hatrick ????????❤️❤️ #LIVWAT #liverpool #محمد_صلاح @22mosalah @LFC @LFC_Arabic @22mosalah pic.twitter.com/naFDpprp5x

— Diaa Soliman (@diaa_7) March 17, 2018