أهداف مباراة ليفربول وواتفورد.. محمد صلاح يتوهج برباعية وفيرمينيو يضع بصمته (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول وواتفورد.. محمد صلاح يتوهج برباعية وفيرمينيو يضع بصمته (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

شهدت مباراة ليفربول وواتفورد، المقامة بين الفريقين، مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، توهجًا رائعًا من النجم المصري محمد صلاح بتسجيله ثنائية لفريقه حتى الآن.

بدأ ليفربول المباراة ضاغطًا بقوة منذ الدقيقة الأولى، حتى نجح صلاح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، بعدما راوغ مدافعي واتفورد ببراعة ليصوب الكرة بعدها داخل الشباك.

وعاد صلاح للتسجيل للمرة الثانية في الدقيقة 43، بعدما تلقى كرة عرضية من روبيرتسون ليحولها بقدمه داخل الشباك، معلنًا عن ثاني أهداف ليفربول في اللقاء.

وأضاف فيرمينيو الهدف الثالث بشكل رائع من صناعة محمد صلاح مع الدقيقة 50.

واستطاع صلاح أن يسجل ثالث أهدافه في المباراة مع الدقيقة 78 بعدما راوغ ثلاثة مدافعين من واتفورد “ذهاباً وعودة” قبل أن يصوبها داخل الشباك معلناً عن رابع أهداف الريدز.

ولكن صلاح ظهر للمرة الرابعة في المباراة في الدقيقة 86 بعدما مرر كرة إلى إنجز ليصوبها في جسد الحارس، لترتد إلى اللاعب المصري الذي سددها في الشباك مضيفاً رابع أهدافه والخامس لليفربول في المواجهة.

وأصبح النجم، يغرد منفردًا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 26 هدفًا بفارق هدفين عن هاري كين لاعب توتنهام، ويعد “الفرعون المصري” هداف ليفربول الأول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم برصيد 34 هدفًا.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

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