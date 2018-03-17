أهداف مباراة ليفربول وواتفورد.. محمد صلاح يتوهج برباعية وفيرمينيو يضع بصمته (فيديو)

شهدت مباراة ليفربول وواتفورد، المقامة بين الفريقين، مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، توهجًا رائعًا من النجم المصري محمد صلاح بتسجيله ثنائية لفريقه حتى الآن.

بدأ ليفربول المباراة ضاغطًا بقوة منذ الدقيقة الأولى، حتى نجح صلاح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، بعدما راوغ مدافعي واتفورد ببراعة ليصوب الكرة بعدها داخل الشباك.

الدوري الانجليزي :ليفربول 1 × 0 واتفورد | هدف محمد صلاح

pic.twitter.com/pJDZAOQguI — اهداف المباريات HD (@sport_ksa_1) March 17, 2018

وعاد صلاح للتسجيل للمرة الثانية في الدقيقة 43، بعدما تلقى كرة عرضية من روبيرتسون ليحولها بقدمه داخل الشباك، معلنًا عن ثاني أهداف ليفربول في اللقاء.

وأضاف فيرمينيو الهدف الثالث بشكل رائع من صناعة محمد صلاح مع الدقيقة 50.

ليفربول 3 × 0 واتفورد | هدف فيرمينهو اسيست محمد صلاح د’49 ⚽ ⚽

pic.twitter.com/TRI692n1si — اهداف المباريات HD (@sport_ksa_1) March 17, 2018

واستطاع صلاح أن يسجل ثالث أهدافه في المباراة مع الدقيقة 78 بعدما راوغ ثلاثة مدافعين من واتفورد “ذهاباً وعودة” قبل أن يصوبها داخل الشباك معلناً عن رابع أهداف الريدز.

ليفربول 4 × 0 واتفورد | هدف بوصلاااااح هاتررريك د’77 ⚽???????? ⚽

pic.twitter.com/TWY6OWAt6u — اهداف المباريات HD (@sport_ksa_1) March 17, 2018

ولكن صلاح ظهر للمرة الرابعة في المباراة في الدقيقة 86 بعدما مرر كرة إلى إنجز ليصوبها في جسد الحارس، لترتد إلى اللاعب المصري الذي سددها في الشباك مضيفاً رابع أهدافه والخامس لليفربول في المواجهة.

وأصبح النجم، يغرد منفردًا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 26 هدفًا بفارق هدفين عن هاري كين لاعب توتنهام، ويعد “الفرعون المصري” هداف ليفربول الأول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم برصيد 34 هدفًا.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز العاشر برصيد 36 نقطة.