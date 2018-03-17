بعد سوبر هاتريك محمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد.. النجم المصري ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي (صورة)

انفرد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا، عقب تسجيله هدف فريقه الأول في شباك واتفورد، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب “أنفيلد” في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح متساويًا مع نجم توتنهام هوتسبير هاري كين برصيد 24 هدفًا لكل منهما قبل المباراة، ليسجل صلاح هدفًا في واتفورد وينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 35 هدفًا مع ليفربول في مختلف المسابقات المحلية أو الأوروبية بواقع 28 هدفًا في الدوري وسبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدف في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويُعد هدف صلاح هو الثاني له حيث سبق وأن سجّل في شباك واتفورد في مباراة الجولة الأولى من الدور الأول عندما انتهت المباراة بنتجية التعادل (3-3).

يذكر أن كين تعرض لإصابة في كاحله، وباتت مشاركته في المباريات المتبقية لفريقه في البريميرليغ محل شك.

كما نجح صلاح في تسجيل أول سوبر هاتريك لليفربول منذ رحيل الأروغوياني لويس سواريز من الريدز إلى برشلونة في صيف 2014.