محمد صلاح يسجل سوبر “هاتريك” في مباراة ليفربول وواتفورد (فيديو)

تألق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مبكرًا ليحرز الهدف الأول في شباك ضيفه واتفورد، في الدقيقة 4 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

وفي الدقيقة 41 سجل محمد صلاح هدف ثان رائع بعدما تلقى عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها في الشباك بشكل مذهل.

واستطاع صلاح أن يسجل ثالث أهدافه في المباراة مع الدقيقة 78 بعدما راوغ ثلاثة مدافعين من واتفورد “ذهاباً وعودة” قبل أن يصوبها داخل الشباك معلناً عن رابع أهداف الريدز.

ولكن صلاح ظهر للمرة الرابعة في المباراة في الدقيقة 86 بعدما مرر كرة إلى إنجز ليصوبها في جسد الحارس، لترتد إلى اللاعب المصري الذي سددها في الشباك مضيفاً رابع أهدافه والخامس لليفربول في المواجهة.