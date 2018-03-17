محمد صلاح يسجل سوبر “هاتريك” في مباراة ليفربول وواتفورد (فيديو)

تألق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مبكرًا ليحرز الهدف الأول في شباك ضيفه واتفورد، في الدقيقة 4 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.
— – (@WC18HD_3) March 17, 2018
ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز العاشر برصيد 36 نقطة.
— – (@WC18HD_3) March 17, 2018
وفي الدقيقة 41 سجل محمد صلاح هدف ثان رائع بعدما تلقى عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها في الشباك بشكل مذهل.
@WC18HD pic.twitter.com/umGytb7Ffy
— – (@WC18HD_3) March 17, 2018
واستطاع صلاح أن يسجل ثالث أهدافه في المباراة مع الدقيقة 78 بعدما راوغ ثلاثة مدافعين من واتفورد “ذهاباً وعودة” قبل أن يصوبها داخل الشباك معلناً عن رابع أهداف الريدز.
Salah hat-trick!!!! pic.twitter.com/URpvIkjo0A
— molfc (@Molfc__) March 17, 2018
ولكن صلاح ظهر للمرة الرابعة في المباراة في الدقيقة 86 بعدما مرر كرة إلى إنجز ليصوبها في جسد الحارس، لترتد إلى اللاعب المصري الذي سددها في الشباك مضيفاً رابع أهدافه والخامس لليفربول في المواجهة.
Salah again!! Number 4!!! pic.twitter.com/NeP9NBRd8D
— molfc (@Molfc__) March 17, 2018