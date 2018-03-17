تعرف على نصيحة محمد صلاح لعبدالله السعيد قبل تجديده للنادي الأهلي

كشفت مصادر مقربة من محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، أنه تقدم بنصيحة إلى عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي المصري بضرورة إصدار بيان رسمي لكشف التفاصيل الكاملة في أزمة توقيعه للزمالك وتمديد تعاقده مع الأهلي.

وأوضحت أن صلاح أكد للسعيد أن الأمر لن يكون في صالحه حال استمرار التزامه الصمت وأنه مطالب بالخروج للحديث للجماهير عبر صفحته الرسمية.

ويتواجد السعيد في لندن رفقة صلاح، حيث سافر مؤخرًا بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني للتخلص من الضغوط التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

في سياق متصل، نشبت أزمة بين حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي ولجنة الكرة؛ بسبب رغبته في التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، وهو الأمر الذي ترفضه لجنة الكرة؛ بسبب كثرة إصابات اللاعب التي حرمته من المشاركة طوال الفترة الماضية مع ناديه السعودي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “البدري يراهن على مصطفى فتحي، ويؤكد أنه سيكون صفقة سوبر حال استقدامه الموسم المقبل، وتشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الأمر في ظل تمسك البدري بالتعاقد مع مصطفى فتحي”.

وأضاف المصدر: “البدري أكد أنه سينجح في توظيف مصطفى فتحي بطريقة جديدة، تظهر جميع إمكانياته الفنية، وهو خير بديل بسبب رفض رمضان صبحي وتريزيغيه العودة لصفوف الأهلي”.

وتابع: “البدري رفض التعاقد مع محمود عبدالرزاق “شيكابالا” وأكد أن ضمّه للأهلي لن يكون مجديًا في ظل رغبته في النزول بمتوسط أعمار اللاعبين”.

وأكد المصدر أن شيكابالا تم عرضه على الأهلي على أن يتحمل أحد رجال الأعمال قيمة الصفقة التي ستكون جماهيرية في المقام الأول، ولتعويض الرحيل المنتظر لعبدالله السعيد، إلا أن البدري رفض الأمر.