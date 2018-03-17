ثنائية إريكسن تقود توتنهام لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

سجل كريستيان إريكسن هدفين؛ ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 3-صفر على سوانزي سيتي والتأهل إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت.

وتقدم اللاعب الدنمركي بهدف لتوتنهام بعد مرور 11 دقيقة في لقاء من طرف واحد على استاد ليبرتي.

وأضاف إيريك لاميلا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف إريكسن الهدف الثالث بتسديدة قوية بعد مرور ساعة من اللعب.

وافتقد سوانزي، الذي كان يلعب في دور الثمانية لكأس الاتحاد لأول مرة منذ 1964، مهاجمه أندرو أيو؛ بسبب اللعب مع فريق آخر بالمسابقة وشقيقه الموقوف جوردان، ولم يقدم الكثير على مدار 90 دقيقة.

وجاءت الفرصة الوحيدة تقريبًا لسوانزي في الشوط الثاني، لكن ميشيل فورم حارس توتنهام تصدى لمحاولتين من فريقه السابق عن طريق مارتن أولسون وتامي أبراهام.

ويتطلع توتنهام، بطل كأس الاتحاد ثماني مرات، لإحراز اللقب لأول مرة منذ 1991، إذ خسر منذ ذلك الحين سبع مرات في الدور قبل النهائي آخرها أمام تشيلسي العام الماضي.

وسيستفيد توتنهام من اللعب على أرضه في قبل النهائي، إذ يقام هذا الدور على استاد ويمبلي الذي يستضيف مبارياته خلال هذا الموسم لحين بناء ملعبه الجديد.