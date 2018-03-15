ساوثغيت: استعدادات إنجلترا لكأس العالم لن تتأثر بأزمة روسيا

أكد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أن استعدادات فريقه للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا لن تتأثر بالتوتر السياسي بين لندن، وموسكو.

وأشارت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء إلى أنها تعتزم طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا في أكبر عملية من نوعها منذ الحرب الباردة، وذلك بسبب هجوم كيماوي بغاز أعصاب سامٍ على عميل روسي مزدوج سابق في جنوب إنجلترا حمّلت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي موسكو المسؤولية عنه.

وأعلنت ماي عدم حضور أي وزراء، أو أعضاء من العائلة المالكة مباريات كأس العالم المقررة في روسيا خلال شهري يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز. وطلب بعض الساسة مقاطعة البطولة بشكل تام، لكن ساوثغيت قال إن تركيزه ينصب على عمله.

وقال ساوثغيت خلال مؤتمر صحفي: “وفقًا للمعلومات المتوافرة لدي، نستعد للذهاب إلى كأس العالم، ولا يوجد شكوك في أذهاننا أن هذا ما ينبغي فعله”.

وأضاف:”بكل وضوح الوضع خطير، ويتطور بسرعة جدًا، لكن عملي يتعلّق بتدريب منتخب إنجلترا لكرة القدم، والتركيز على كرة القدم، وتجهيز الفريق، والشيء الوحيد في هذه المرحلة الذي يحظى بأهمية قصوى هو أمن وسلامة لاعبينا، وبكل تأكيد أيضًا سلامة مشجّعينا المسافرين، هؤلاء هم من ينصب تركيزنا عليهم حقًا”.

وستبدأ إنجلترا مشوارها في كأس العالم يوم 18 يونيو/ حزيران، حيث تواجه تونس في المجموعة السابعة التي تضم أيضًا بنما، وبلجيكا.