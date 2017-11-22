سمولينغ: سأجبر غاريث ساوثغيت على استدعائي لتشكيلة منتخب إنجلترا

يثق كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد أن مستواه مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، سيساعده على العودة لتشكيلة إنجلترا، وأكد أنه ليس لديه ما يثبته لغاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي بعدما استبعده من آخر مباراتين وديتين.

وشارك سمولينغ، الذي خاض 31 مباراة دولية، في مباريات يونايتد الأربع في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إذ يتصدر مجموعته قبل آخر جولتين.

وترك سمولينغ (28 عامًا) بصمة في مباراته السابعة بالدوري هذا الموسم، عندما سجل هدفًا في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع الجاري. ويحتل يونايتد المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وقال سمولينج للصحفيين أمس الثلاثاء “لا أشعر أني في حاجة إلى إثبات أي شيء لغاريث لأني ألعب تحت قيادة أحد أنجح المدربين وهو جوزيه (مورينيو) وهو يختار فقط أفضل اللاعبين”.

وأضاف “أعتقد أني إذا واصلت اللعب بنفس هذا المستوى، وقضينا موسمًا ناجحًا واستقبل فريقنا عددًا قليلًا من الأهداف حينها لن يكون أمامه أي خيار سوى ضمي (لتشكيلة كأس العالم 2018)”.

ويثق سمولينغ جيدًا أنه كي ينضم إلى تشكيلة إنجلترا، فإن عليه اللعب بانتظام مع يونايتد والظهور بشكل أفضل من الموسم الماضي، الذي أحرز يونايتد خلاله لقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية المحلية.

ويلعب يونايتد في ضيافة بازل السويسري في دوري الأبطال اليوم الأربعاء ويحتاج إلى نقطة واحدة للتأهل لدور الستة عشر، وسيستضيف برايتون آند هوف ألبيون في الجولة المقبلة للدوري يوم السبت.