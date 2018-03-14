غوارديولا يطمئن الشيخ منصور بن زايد على مسيرة مانشستر سيتي

اجتمع بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مع الشيخ منصور بن زايد، مالك النادي، وخلدون المبارك، رئيس النادي، في دبي لمناقشة فرص حسم اللقب خلال المباراتين المقبلتين.

واستغل سيتي عدم خوض أي مباراة حتى 31 من الشهر الحالي في السفر إلى الإمارات والاستمتاع بالأجواء في دبي وأبوظبي الدافئة قبل العودة مجددًا لمواجهة إيفرتون في الدوري.

وبدا على الشيخ منصور المبارك رضاهما التام عن أداء غوارديولا والفريق في الفترة الماضية، حيث دارت الجلسة في أجواء ودية وظهر الجميع مبتسمًا خلال الجلسة.

ولا يزال سيتي ينافس على لقبين بين أربعة نافس عليها في بداية الموسم، وتوج الشهر الماضي بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة ويفصله عن البريميرليغ فوزان فقط أمام إيفرتون ثم أمام جاره وغريمه وملاحقه المباشر مانشستر يونايتد في ملعب الاتحاد في السابع من الشهر المقبل.

????| إستقبال الشيخ منصور بن زايد لبيب غوارديولا. pic.twitter.com/EM0vYMpkms — Insider City (@InsiderCity_Ar) March 14, 2018

وتأهل الفريق إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بسهولة رغم خسارته على ملعبه بهدفين مقابل هدف أمام بازل السويسري في الإياب وذلك لفوزه بخماسية نظيفة في سويسرا.

ويسعى غوارديولا للاستفادة من ثلاثة أسابيع تفصله عن أول مباراة مقبلة بالاستمتاع بالتدريب في هذه الأجواء ولقاء رؤساء النادي.

ويبدو الشيخ منصور والمبارك واثقين من التتويج بلقب الدوري، لكن دوري الأبطال يحتاج الكثير من الجهود خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمتع فيه اللاعبون بالأجواء، حيث تناول الثلاثي البرازيلي غابرييل جيسوس وفرناندينيو وإيدرسون والبرتغالي وبرناردو سيلفا وجميعهم يتحدث البرتغالية الغداء معنا على شاطئ الخليج.