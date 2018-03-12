جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ستوك سيتي

واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي وتجاوز مضيفه ستوك سيتي في ختام مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مانشستر سيتي هدفًا في الشوط الأول وهدفا في الشوط الثاني ليخرج فائزًا بنتيجة 2\0، ويحقق فوزه السادس والعشرين في المسابقة.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 81 نقطة، في الصدارة بفارق 16 نقطة عن الثاني مانشستر يونايتد.

ويملك مانشستر يونايتد 65 نقطة في المركز الثاني، في حين يأتي توتنهام في المركز الثالث ويملك في جعبته 61 نقطة، بينما شهدت الجولة تراجع ليفربول إلى المركز الرابع ويملك في رصيده 60 نقطة.

ويحتل تشيلسي حامل لقب النسخة الماضية المركز الخامس برصيد 56 نقطة، في حين يقبع آرسنال في المركز السادس بـ 48 نقطة.

يشار إلى أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى يتأهلون مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.