بروسيا دورتموند يرصد 53 مليون جنيه إسترليني لتشيلسي لضم باتشواي نهائيًا

سيتعين على بروسيا دورتموند دفع 53 مليون جنيه لتشيلسي هذا الصيف؛ للتعاقد مع المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي بشكل نهائي بدلًا من استعارته حاليًا.

وكان المهاجم البلجيكي الدولي بمثابة اكتشاف للنادي الألماني، منذ وصوله في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث سجل سبعة أهداف في مبارياته التسع الأولى مع دورتموند.

ومن بين هذه الأهداف هدف سجله عندما شارك كبديل أمام اينتراخت فرانكفورت في اللحظات الأخيرة؛ ليقود بروسيا دورتموند للفوز 3-2 على ضيفه يوم الأحد الماضي ليظل أمام منافسه في الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

واعتقد دورتموند أنه قام بما يلزم عندما منحه باتشواي، المنضم على سبيل الإعارة من تشيلسي، التقدم 2-1 في الدقيقة 77 لكن داني بلوم أدرك التعادل للفريق الزائر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يهز باتشواي الشباك بهدفه الثاني قبل النهاية مباشرة.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية سيتعين على دورتموند دفع 60 مليون يورو (53 مليون جنيه إسترليني) لتوقيع باتشواي بشكل دائم.

وأبدى ماركو ريوس زميل باتشواي في الفريق رغبته في ضم المهاجم البلجيكي بشكل دائم قائلًا “سأكون سعيدًا جدًا إذا بقي ميتشي. قد أظهر مدى أهميته بالنسبة لنا. أتمنى أن ننهي الموسم في أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل”.

وعلق باتشواي البالغ عمره 24 عامًا على الأمر قائلًا “أشعر أنني بخير هنا لكن هذه مسألة بين دورتموند وتشيلسي”.

ودفع تشيلسي 33.2 مليون جنيه إسترليني لمرسيليا الفرنسي للتعاقد مع باتشواي في يوليو/تموز 2016 عقب نهاية يورو 2016 في فرنسا وسجل 19 هدفًا في 18 شهرًا في ستامفورد بريدج ، ومن المرجح أن يوافق تشيلسي على بيعه.