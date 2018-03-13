قائد آرسنال يعلن اعتزاله بسبب “الشيخوخة”

أعلن الألماني بير ميرتساكر قائد آرسنال اعتزاله وعدم رغبته في الدفاع عن ألوان النادي مرة أخرى مفضلًا الابتعاد عن اللعبة.

وقرر الدولي الألماني السابق الاعتزال بنهاية الموسم والعمل مدربًا في أكاديمية النادي مؤكدًا أن الوقت قد حان للحياة بحرية.

وخاض ميرتساكر الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 2014 مع آرسنال 13 مباراة فقط آخر موسمين واعترف بأنه لم يعد يستطيع اللعب على هذا المستوى في ظل تقدم عمره.

وقال ميرتساكر لمجلة “دير شبيغل” الألمانية الشهيرة “جسدي انتهى ولم يعد قادرًا. الجميع ينصحني بالاستمتاع بآخر مواسمي في الملاعب باللعب بقدر المستطاع. لكني أفضل الجلوس على مقاعد البدلاء أو حتى في المدرجات ولأول مرة في حياتي سأشعر بالحرية. لقد تجاوزت الثلاثين من عمري”.

وأضاف المدافع المخضرم “في بعض الأيام تدرك أن كل شيء بات عبئًا عليك جسديًا وذهنيًا لكن عليك أن تقدم أقصى ما لديك بدون شك حتى لو كنت مصابًا”.

وتابع “في بعض اللحظات قبل بدء المباراة معدتي تؤلمني وأشعر بالتقيؤ، لكن يجب التحكم في ذلك بعنف وحتى لو تقيأت بالفعل يجب أن أعد نفسي”.

ويخوض آرسنال موسمًا سيئًا حيث خرج من البطولات كافة ويتبقى له الدوري الأوروبي وبات بعيدًا عن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وليس أمام المدرب ارسين فينغر سوى الفوز بالدوري الأوروبي للعودة لدوري الأبطال الموسم المقبل، وفاز المدفعجية على ميلان بهدفين نظيفين في سان سيرو في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي ويحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بهدف نظيف في العودة يوم الخميس لبلوغ دور الثمانية.