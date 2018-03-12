تعزيز الإجراءات الأمنية في مباريات وست هام على ملعبه

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن ملاك وست هام يونايتد سيحصلون على تعزيزات أمنية في ملعبهم استاد لندن، عن طريق تواجد أكبر لقوات الشرطة ووضع مزيد من الحواجز؛ لمنع تكرار أحداث الشغب التي وقعت خلال الخسارة 3-صفر على أرضه أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي.

وشهدت المباراة أحداثًا مؤسفة في المدرجات، بينها استهداف الجماهير لمالكي النادي ديفيد جولد وديفيد سوليفان أثناء جلوسهما في المقصورة؛ ما دفع النادي لعقد اجتماع طارئ مع ملاك الملعب.

وجماهير وست هام غير سعيدة بانتقال فريقهم من أبتون بارك الذي أقيمت عليه مباريات الفريق بين عامي 1904 و2016.

وقال تريفور بروكينغ، لاعب الوسط السابق بالفريق، الذي كان يجلس في المقصورة أيضًا، إن عملة معدنية أصابت وجه سوليفان خلال هذه الأحداث.

ودعا بروكينغ لإبعاد الجماهير المتعصبة عن مباريات الفريق على ملعبه.

وطلب وست هام من الشرطة التمركز داخل الملعب خلال المباريات الخمس المتبقية له على أرضه هذا الموسم. وسيوقف النادي أيضًا الجماهير التي اجتاحت أرضية الملعب.

واضطرت الشرطة للتدخل أيضًا في استاد لندن وخارجه، بعد حدوث اضطرابات عقب فوز وست هام على تشيلسي 2-1، ليبلغ دور الثمانية لكأس رابطة الأندية المحترفة في 2016.

ويحتل وست هام المركز 16 في الدوري الإنجليزي، ويتقدم بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، وسيستضيف ساوثامبتون في 31 من الشهر الحالي.