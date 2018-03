وست هام يونايتد يفتح تحقيقًا في شغب الجماهير أمام بيرنلي

قال وست هام يونايتد في بيان، يوم السبت، إنه فتح تحقيقًا في شغب الجماهير الذي أفسد المباراة التي خسرها 3-صفر على أرضه أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة العديد من الوقائع بينها نزول الجماهير لأرض الملعب أثناء المباراة، مما أدى إلى أن يصدر وست هام بيانًا قال فيه إنه دعا لاجتماع عاجل مع كل الأطراف المسؤولة عن استاد لندن.

وقال وست هام في بيانه: “فتح وست هام يونايتد تحقيقًا شاملاً في الأحداث التي أفسدت الشوط الثاني من مباراة اليوم والنادي ملتزم باتخاذ الإجراء الحاسم والمناسب”.

