تراجع الحضور الجماهيري على أرض آرسنال يقلق آرسين فينغر

يشعر آرسين فينغر، مدرب آرسنال، بالقلق نتيجة التراجع الواضح في الحضور الجماهيري خلال مباريات فريقه على ملعبه (استاد الإمارات) في الأسابيع الأخيرة، لكنه في الوقت نفسه أكد ثقته في أن الفريق سيفعل “كل ما هو مطلوب” لاستعادة دعم وتشجيع جماهيره.

وقالت تقارير صحفية بريطانية، إن آلاف المقاعد كانت خالية خلال فوز آرسنال على ضيفه واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد، رغم بيع النادي معظم تذاكر المباراة.

وكان عدد الجماهير أقل أيضًا خلال المباراة التي انتهت بهزيمة آرسنال 3-صفر أمام مانشستر سيتي المتصدر في وقت سابق من الشهر الجاري رغم أن سوء الأحوال الجوية وتدني درجات الحرارة ربما كان سببًا في تراجع الحضور الجماهيري في ذلك اليوم.

واعترف فينغر بأن تراجع الحضور الجماهيري يشكل قلقًا بالنسبة له.

وقال المدرب الفرنسي المخضرم في تصريحات صحفية: “بالطبع أشعر بالقلق لأنني أريد أن يقف جمهورنا خلف فريقنا وأن يشعر (الجمهور) بالسعادة.. لكن بعد ما حدث في الأسبوع الآخر أمام سيتي فإننا نتفهم الأمر قليلًا”.

وأضاف فينغر: “في مجالنا يتعين علينا العمل على وقوف الجماهير إلى جانبنا، والقيام بكل ما هو مطلوب لتحقيق ذلك، وهذا ما نسعى للقيام به”.

ويحتل آرسنال المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة وهو بذلك بعيد عن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويمكن لآرسنال التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز بلقب الدوري الأوروبي. وفاز آرسنال 2-صفر على ميلانو في ذهاب دور الـ 16 وسيلتقي مع منافسه الإيطالي إيابًا، الخميس المقبل.