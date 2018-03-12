ماذا قال بيتر تشك حارس آرسنال بعد حفاظه على نظافة شباكه 200 مرة بالدوري الإنجليزي؟

بعد فوز آرسنال 3-صفر على واتفورد، أمس الأحد، قال بيتر تشك، حارس مرمى النادي اللندني، إنه سعيد للغاية بنجاحه في الخروج بشباك نظيفة في 200 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضطر تشك، البالغ 35 عامًا، حارس مرمى تشيلسي السابق، للانتظار طوال 11 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز وقدم أداء متميزًا تضمن إنقاذ ركلة جزاء في الشوط الثاني نفذها تروي ديني مهاجم واتفورد ليساعد فريقه الذي يقوده المدرب الفرنسي أرسين فينغر على الفوز.

وقال تشك عبر موقع آرسنال الرسمي على الإنترنت: “طال الانتظار. وبالتأكيد لم يسبق لي الانتظار طوال 11 مباراة للخروج بشباك نظيفة”.

وأضاف الحارس التشيكي، صاحب الخبرة الطويلة: “خلال هذه المدة شعرت بالإحباط أحيانًا. في كثير من المباريات حققنا نتائج كبيرة خاصة على أرضنا.. لكن اهتزت شباكنا بأهداف متأخرة كما حدث أمام إيفرتون وكريستال بالاس”.

ورفع الانتصار الأخير رصيد آرسنال صاحب المركز السادس إلى 48 نقطة بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي، حامل اللقب، خامس الترتيب.