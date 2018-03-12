جيرو يكشف عن سبب التناغم بينه وبين لاعبي وسط تشيلسي

قال المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، إنه يعتقد أن زيادة التناغم والتفاهم بينه وبين لاعبي خط وسط فريقه إيدن هازارد وويليان يعني أنه بدأ في الاعتياد على الحياة في ستامفورد بريدج والاندماج مع زملائه.

وشارك جيرو، البالغ 31 عامًا، أساسيًا للمرة الثانية مع تشيلسي منذ انتقاله إليه قادمًا من آرسنال في يناير/ كانون الثاني الماضي عندما فاز فريقه حامل اللقب 2-1 على ضيفه كريستال بالاس، السبت الماضي، رغم أن الحظ لم يحالفه عندما سدد كرة في القائم في الشوط الثاني.

ونقل الموقع الرسمي لبطل إنجلترا على الإنترنت عن جيرو قوله: “عملية الاندماج مع الفريق تسير بصورة جيدة.. وأحاول تحقيق تفاهم جيد على أرض الملعب مع اللاعبين الذين يحملون رقم 10 مثل: إيدن وويليان”.

وأضاف جيرو: “من المهم أن تبقى الثقة عالية ولا بد من العمل على مساعدة زملائك في الفريق، ولذا فقد حاولت تمرير كرات إلى ويليان وإيدن.. وأنا سعيد لأننا فزنا. وحتى إن لم أهز الشباك في هذه المباراة فسيحدث ذلك في المرة المقبلة”.

وبينما يعاني المهاجم ألفارو موراتا للعودة لسابق تألقه ولياقته لجأ تشيلسي الذي يقوده المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لويليان وهو برازيلي من أجل تهديد مرمى الخصوم.

وأحرز ويليان خمسة أهداف في أخر خمس مباريات في كل المنافسات بما في ذلك هدف السبق في شباك كريستال بالاس.

وقال جيرو: “كان (ويليان) في غاية الفعالية في الأسابيع الأخيرة وهو يقدم أداءً جيدًا جدًا. إنه في حالة تألق.

“نحتاج للاعبين يمكنهم إحداث الفارق طوال المباراة وهو يملك القدرة على نقل تميزه للفريق”.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 56 نقطة، وسيتحول اهتمامه الآن للمواجهة مع برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل، في ملعب النادي الكتالوني.

وأحرز ويليان هدف فريقه في لقاء الذهاب الذي انتهى بهدف لكل طرف في العاصمة البريطانية الشهر الماضي، بينما تعادل برشلونة عن طريق ليونيل ميسي.