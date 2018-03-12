مباراة برشلونة وتشيلسي.. كونتي يحفز لاعبيه على الاستبسال في مواجهة البلوغرانا

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إنه يتعين على لاعبيه الاستعداد لخوض معركة كبيرة في مواجهة برشلونة الإسباني، بعد غد الأربعاء، إذا أرادوا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعن طريق نجمه وهدافه ليونيل ميسي في الدقيقة الـ75 تعادل برشلونة 1-1 بعد تقدم تشيلسي بهدف حمل توقيع لاعب وسطه البرازيلي ويليان في الشوط الثاني في ذهاب دور الـ16 في العاصمة البريطانية الشهر الماضي.

وتوقع كونتي أن يواجه فريقه مهمة صعبة في ملعب كامب نو أمام بطل أوروبا خمس مرات في لقاء العودة الحاسم.

وعبر موقع تشيلسي الرسمي على الإنترنت، قال المدرب الإيطالي: “علينا أن نقدم أداء جيدًا للغاية.. لكن عندما تلعب في مواجهة فريق من هذا النوع، والذي أعتقد أنه أحد أفضل الفرق في العالم فإنه يتعين عليك الاستعداد للمعاناة كما حدث لنا في مباراة الذهاب، حيث كنا في أفضل حال تقريبًا”.

وأضاف كونتي: “فريق تشيلسي الحالي لا يتمتع بخبرة كبيرة إذ إن كثيرًا من لاعبينا يشاركون في دوري الأبطال للموسم الثاني (فقط).

“لكن يتعين علينا العمل كفريق والعمل على إعداد أنفسنا للمعاناة في بعض الأحيان وعلينا دومًا أن نضع في اعتبارنا أن بوسعنا الحصول على فرصة للتسجيل”.

وفي لقاء الذهاب تفوق برشلونة في الاستحواذ على الكرة لكن الحظ عاند فريق كونتي بعد أن ارتدت كرتان لويليان من إطار مرمى الضيوف في الشوط الأول.

وتابع: “بالنظر إلى قدرة المنافس على الاستحواذ والسيطرة على الكرة خاصة في ملعبه فإنه يتعين علينا التحلي بالكثير من الصبر والتركيز وانتظار الحصول على فرص ثم استغلالها بأفضل صورة ممكنة”.