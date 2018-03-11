أين سيلعب رياض محرز في الموسم المقبل؟

عاد محارب الصحراء رياض محرز من جديد للتألق في صفوف فريقه ليستر سيتي بعد فترة كبيرة من التذبذب الكبير منذ فشل انتقاله إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في موسم الانتقالات الصيفية والشتوية الأخير.

ويعترف النجم الجزائري بالابتعاد عن مستواه في حديث مع شبكة “سكاي سبورت” العالمية تحدث خلاله قائلًا: “ابتعدت عن الفريق بسبب شعوري إلى الحاجة للتفكير بعض الوقت منفردًا، فالموقف كان صعبًا للغاية”.

وبطبيعة الحال هاجم مشجعو الفريق الإنجليزي نجم فريقهم في ظل غيابه عن تدريبات الفريق، واصفين إياه بالابن العاق، ولكن الأمور لم تكن هكذا على الإطلاق، حيث تفهم مدرب الفريق كلود بويل نجم الكرة الفرنسية السابق الحالة النفسية الصعبة التي كان يمر بها اللاعب، ما دفعه لمنح النجم الجزائري راحة من التدريبات على أن يعود إلى صفوف الفريق فور شعوره بالتحسن.

وبالفعل نجح النجم الجزائري بخطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة فريقه أمام فريق بورنموث من خلال ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، وضعها محارب الصحراء بدقة فائقة لينتزع نقطة مهمة لفريقه في إطار مباريات الدوري الإنجليزي، وفي إطار فعاليات الأسبوع الثلاثين من عمر المسابقة ساهم النجم الجزائري بفوز فريقه برباعية على حساب فريق ويست بروميتش بعد تسجيله لهدف جديد للأسبوع الثاني على التوالي.

ويعترف محرز بالندم إزاء تصرفه بالانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه يؤكد أن نواياه باتت واضحة لدى الإدارة بالنسبة لفترة الانتقالات القادمة، حيث قال: “حتى هذه اللحظة ما أزال لاعبًا في صفوف ليستر سيتي، ولكن في حالة قدوم عروض خلال الصيف المقبل سندرسها”.

والسؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الحالي، ما النادي الأنسب للاعب في حالة قراره البقاء في الدوري الإنجليزي بعد الرحيل عن صفوف الثعالب؟

1-الغانرز: بعد رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز عن صفوف فريق العاصمة الإنجليزية يبدو أن الآرسنال لا يزال بحاجة لجهود النجم الجزائري رياض محرز، نظرًا لقدرته الفائقة على المراوغة، وسرعته الكبيرة، بالإضافة إلى عدم تواجد بديل كفء يعوض غياب النجم التشيلي حيث تقتصر قائمة البدلاء على النيجيري الشاب أليكس أووبي، واللاعب الإنجليزي داني ويلبيك.

وفي حالة انتقال محارب الصحراء إلى صفوف الفريق اللندني من المنتظر أن يشكل النجم ثلاثيًا خطيرًا برفقة النجم الألماني مسعود أوزيل، والنجم الأرميني هنريخ مخيتاريان، بالإضافة إلى الأسماء الكبيرة في كتيبة الآرسنال التي ستساعد محرز بتحقيق لقب حال انتقاله للفريق، ويمتلك المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينغر سجلًا حافلًا في التعامل مع اللاعبين المتحدثين باللهجة الفرنسية.

2- السبيرز: في حال انتقال محرز إلى فريق شمال العاصمة البريطانية سيجد حظوظًا أكبر في المشاركة عن حظوظه في المشاركة مع الغانرز، حيث تأكد رحيل النجم الفرنسي موسى سيسوكو عن صفوف توتنهام في الانتقالات الصيفية المقبلة بعد موسم مخيب للآمال منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادمًا من فريق نيوكاسل بالموسم السابق.

وتزيد حظوظ محرز بالمشاركة مع السبيرز في ظل عدم مشاركة النجم البرازيلي لوكاس مورا منذ قدومه من صفوف فريق باريس سان جيرمان في الانتقالات الشتوية السابقة، بالإضافة إلى صعوبة موقف اللاعب الأرجنتيني الشاب إريك لاميلا بحجز مكان في التشكيلة الأساسية للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو، وفي ظل غياب التوفيق عن جميع اللاعبين في الجانب الأيمن للفريق من الممكن أن يحجز النجم الجزائري مكانًا لنفسه في التشكيلة الأساسية للفريق في ظل تألق النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين على الجانب الأيسر للفريق، حيث يسعى الفريق إلى بناء تشكيلة قوية للمنافسة على اللقب الموسم المقبل.

3-السينزنز: ربما لا تعد كرة القدم في المقام الأول من أولويات النجم الجزائري، فمن الممكن أن يفكر محرز في تأمين مستقبله المالي من خلال الموافقة على أفضل العروض المالية المقدمة إليه، ومن هذا المنظور قد يكون مانشستر سيتي هو الخيار الأفضل للاعب.

فالانتقال لكتيبة الفيلسوف الإسباني بيب غوارديولا قد يعني المشاركة لدقائق أقل خلال الموسم، ولكن بالنظر إلى الوضع المالي الذي ينتظر اللاعب قد يكون الأمر مقبولًا إلى حد كبير، ويعد تمسك المدرب الإسباني بتواجد محارب الصحراء مع الفريق مؤشرًا لفرصة كبيرة للاعب للمشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق.

وبالتأكيد لا تقتصر خيارات النجم الجزائري في الموسم المقبل على اللعب داخل الدوري الإنجليزي فقط، حيث من الممكن أن ينتقل محرز إلى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، نظرًا للمهارة الكبيرة التي يتمتع بها، ولكن في حالة بقائه داخل البريميرليغ ستكون هذه أفضل الخيارات المتاحة أمام اللاعب وفقًا لتقرير أعده ” RealSport.