هل يرحل رياض محرز عن ليستر سيتي خلال يناير الجاري؟

واصل رياض محرز استعادة مستواه الرائع، خلال الانتصار 3-صفر على هدرسفيلد تاون، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ ليصبح بوسعه جذب عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبعد تعثر الانتقال إلى روما الإيطالي في بداية الموسم الجاري، نجح لاعب منتخب الجزائر في العودة إلى مستواه مع النادي الذي يشعر أنه بات يرغب في تركه.

وقال محرز قبل انطلاق الموسم في بيان “لديّ طموح كبير، وأشعر الآن أنه حان الوقت لخوض تجربة جديدة”.

وبدا أن اللاعب البالغ عمره 26 عامًا سينتقل إلى العاصمة الإيطالية، قبل أن يرفض ليستر عرضين ويضطر محرز إلى البقاء لموسم خامس مع بطل إنجلترا السابق.

وقال مونتشي المدير الرياضي لروما لصحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية “كنا نريد التعاقد مع جناح يلعب بقدمه اليسرى لتعويض محمد صلاح، ووضعنا جهدنا لضم محرز لكن السبب الوحيد وراء عدم ضمه هو عدم وجود رغبة (من ليستر) في بيعه”.

ونتيجة لذلك، بدا أن محرز تأثر بشكل سلبي وانخفض مستواه في بداية الموسم. وبعد صناعة هدفين في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم لم يسهم اللاعب الجزائري في أي هدف في خمس مباريات متتالية.

لكن خلال المباريات الأخيرة أسهم محرز في 12 هدفًا في 15 مباراة، بعدما أحرز سبعة أهداف وصنع خمسة أهداف أخرى. وظهر محرز بمستواه الرائع خلال ديسمبر/ كانون الأول.

وصنع محرز عددًا من الفرص أمام بيرنلي ونيوكاسل يونايتد وساوثامبتون بشكل يزيد عما فعله في 14 مباراة.

وبعد ظهور ليستر بشكل متواضع في الخسارة أمام كريستال بالاس، صنع محرز الهدف الافتتاحي لزميله جيمي فاردي أمام مانشستر يونايتد، وسجل أمام واتفورد ثم صنع هدفًا جديدًا لفاردي أمام ليفربول قبل أن يسجل هدفًا ويصنع آخر أمام هدرسفيلد قبل ساعات من فتح باب الانتقالات الشتوية.

وقال كلود بويل مدرب ليستر بعد تألق محرز أمس الاثنين “أود الحفاظ على أفضل لاعبي فريقي كلهم. سنسأله السؤال لكن بالنسبة لي أود أن يلعب رياض مع الفريق”.

وسترغب جماهير ليستر في بقاء محرز بكل تأكيد بعدما أظهر لمحات من مستواه الرائع في موسم 2015-2016 عندما قاد الفريق لإحراز لقب الدوري الإنجليزي.

لكن مع إعلان محرز رغبته في الرحيل، فإنه ربما يبحث عن عروض جديدة في الأسابيع المقبلة، وربما يحصل ليستر على عرض من الصعب رفضه.