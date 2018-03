ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز توتنهام وآرسنال في الجولة 30 (صورة)

تجاوز توتنهام هوتسبير إصابة مقلقة لمهاجمه هاري كين، ليفوز 4-1 على مستضيفه بورنموث الذي يحتل مركزًا في وسط الترتيب اليوم الأحد، بفضل ثنائية من سون هيونغ-مين، وهدفين من ديلي آلي وسيرج أورييه، ليتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 61 نقطة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 78 نقطة.

وحقق آرسنال، اليوم الأحد، فوزًا على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 48 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 36 نقطة في المركز العاشر، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 78 نقطة.

