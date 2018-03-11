بعد 7 سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز.. بيتر تشيك يتصدى لضربة جزاء

انتظر الحارس التشيكي العملاق بيتر تشيك 7 سنوات ليتصدى لضربة جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعدما تمكن من التصدي لضربة جزاء نفذها تروي ديني لاعب واتفورد.

وتعتبر ضربة الجزاء التي تصدى لها الحارس المخضرم أول ضربة جزاء يوقفها رفقة فريقه الحالي آرسنال والذي يلعب له للموسم الثالث على التوالي.

وكانت آخر ضربة جزاء تصدى لها بيتر تشيك في الدوري الإنجليزي الممتاز تعود لتاريخ 14 شباط / فبراير 2011 أمام فولهام في لقاء فرض خلاله الحارس التشيكي نفسه بطلًا وفرض التعادل السلبي في اللقاء بتصديه لضربتي جزاء في الدقيقتين 90 و90+3 لنفس اللاعب الأمريكي كلينت ديمبسي .

وحقق آرسنال، اليوم الأحد، فوزًا على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 48 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 36 نقطة في المركز العاشر، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 78 نقطة.