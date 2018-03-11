بعد الفوز على نادي ليفربول.. مانشستر يونايتد يجني ثمار اللعب بأسلوب عتيق

تفوق مانشستر يونايتد على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، بالطريقة التقليدية، إذ اعتمد على إرسال كرات طويلة في الهواء إلى قلب هجوم قوي إضافة للالتحامات القوية والسرعة والقوة البدنية.

وسجل ماركوس راشفورد هدفي يونايتد في أول 24 دقيقة وجاءا عن طريق كرات طويلة باتجاه رأس المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

ولم يستطع الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول، التعامل مع لوكاكو في ألعاب الهواء وكان هذا أمر يعرفه يونايتد قبل المباراة.

وقال جوزيه مورينيو، مدرب يونايتد: “لوكاكو كان واثقًا من التفوق على لوفرين”.

ولم تكن هذه المواجهة الوحيدة في الهواء التي تفوق فيها يونايتد.

وكشف مورينيو، الذي بدا أنه يتجه للاعتماد على اللعب بأسلوب مباشر بشكل أكبر: “امتلكنا أيضًا إمكانية إرسال كرات طويلة إلى سكوت مكتوميناي ولعب كرات عالية باتجاه (آندي) روبرتسون (الظهير الأيسر في ليفربول)”.

وكان إرسال كرات طويلة إلى قلب الهجوم الأسلوب الأكثر انتشارًا في كرة القدم الإنجليزيةفيما مضى؛ وكانت الفرق تعتمد على احتمال وصول الكرة من رأس المهاجم إلى زميل.

لكن اللعب بهذا الأسلوب في وجود مهاجم صاحب قدرات كبيرة مثل لوكاكو، يستطيع توجيه الكرة برأسه باتجاه زميل أو السيطرة عليها والانطلاق للأمام، من الممكن أن يصبح فعالًا للغاية.

وأثبت هذا الأسلوب أنه يكفي لاختراق دفاع ليفربول.

وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول: “إرسال كرات طويلة إلى لوكاكو والاعتماد على الكرات المرتدة.. لوكاكو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، كنا بحاجة لأن نكون موجودين لانتزاع الكرة لكننا لم نفعل ذلك، واستطاع راشفورد استغلال الموقف مرتين”.

ولم يكن فقط الاعتماد على الكرات الطويلة هو ما منح المباراة لمحة من الماضي.

ورغم وفرة اللاعبين الدوليين في الفريقين، كان إيقاع اللعب سريعًا للغاية في نموذج تقليدي لمباريات القمة الإنجليزية القديمة.

وكانت الالتحامات القوية عديدة منذ البداية، ولم يكن هناك الكثير من الهدوء لكن مورينيو شعر بأن ذلك ساعد فريقه.

وقال: “في الشوط الأول، منحتنا المباراة الفرصة لأن نلعب بشكل مباشر وسريع ونسجل أهدافًا”.

وبينما استحوذ ليفربول على الكرة لفترات أطول خاصة في الشوط الثاني، أظهر رباعي دفاع يونايتد صلابة وتنظيمًا، ولم يمنح الكثير من المساحات للمنافس.

وقال مورينيو: “فريقي كان دائمًا مسيطرًا.. حتى في الركلات الثابتة والركلات الركنية والمواقف الخطيرة كنا مسيطرين لذا أعتقد أن الفوز كان مستحقًا”.