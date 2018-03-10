أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. راشفورد يصعق الريدز بهدفين وبايلي يقلص النتيجة (فيديو)

افتتح النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد التسجيل في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام ليفربول في قمة مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومرر البلجيكي روميلو لوكاكو الكرة إلى راشفورد ليتلاعب بأحد مدافعي ليفربول ثم سدد كرة قوية في مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا في الدقيقة 13.

وأضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 24؛ بعد فشل دفاع ليفربول في التعامل مع كرة لخوان ماتا لتصل إلى راشفورد الذي سددها على يسار الحارس كاريوس .

وقبل المباراة كان مانشستر يونايتد يملك 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ليفربول الثالث، بينما يملك توتنهام 58 نقطة في المركز الرابع، وتعد المباراة حاسمة في تحديد هوية صاحب المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر والذي يقترب من الفوز باللقب.

وانتهت آخر 4 مباريات بين الفريقين بالتعادل، علمًا بأن ليفربول لم يحقق الفوز على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد منذ العام 2014 عندما فاز بنتيجة. 3/0

الدوري الإنجليزي | #مانشستر_يونايتد_ليفربول | هدف مانشستر يونايتد الأول ” راشفورد ” HD pic.twitter.com/nEyJScbRLF — C a r l o s | أهداف (@iGoooal) March 10, 2018

بينما قلص إيرك بايلي، لاعب مانشستر يونايتد النتيجة لصالح ليفربول بإحرازه هدف في مرماه، بعدما حاول إبعاد عرضية ساديو ماني من الجهة اليسرى.