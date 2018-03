محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير

أحرز النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر فبراير الماضي.

وتفوق صلاح البالغ من العمر 25 عامًا على كل من سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، موسى ديمبلي (توتنهام)، باسكال غروس (برايتون)، إدين هازارد (تشيلسي)، جلين موراي (برايتون)، شيردان شاكيري (ستوك سيتي).

يشار إلى أن صلاح سجل 4 أهداف في 3 مباريات في الدوري الإنجليزي في شهر فبراير ليسهم في تحقيق فوزين وتعادل لنادي ليفربول.

وعلّق صلاح بعد فوزه بالجائزة: “من الجيد الفوز مرة أخرى.. لكن في النهاية أقول إنني أحاول دائمًا، مساعدة الفريق للحصول على النقاط الثلاث، ليكون في مركز أفضل بجدول الترتيب”.

وأضاف: “هذا أهم شيء.. هذه الجائزة شيء فردي، لكن بالتأكيد من الجميل الفوز بها مرة أخرى”.

وسبق لمحمد صلاح أن فاز بالجائزة عن شهر نوفمبر الماضي.

