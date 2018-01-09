كريستنسن قلب دفاع تشيلسي يوقّع عقدًا جديدًا طويل الأمد

قال تشيلسي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، إن قلب الدفاع أندرياس كريستنسن وقّع عقدًا جديدًا لأربع سنوات ونصف السنة بعد عروض رائعة هذا الموسم مع النادي عقب فترة إعارة في ألمانيا.

وخاض اللاعب الدولي الدنماركي البالغ من العمر 21 عامًا 22 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم بعدما عزّز مركزه في خط ظهر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المؤلف من ثلاثة لاعبين، وعاد كريستنسن إلى تشيلسي قبل انطلاق الموسم بعد عامين قضاهما على سبيل الإعارة في بروسيا مونشنجلادباخ في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأبلغ موقع النادي الإنجليزي على الإنترنت:”من الرائع أن أوقّع عقدًا جديدًا.. والسعادة لا تسعني بربط مستقبلي مع تشيلسي، وخضت مباريات كثيرة، وأستمتع بوجودي في تشيلسي، وكل الأمور تسير على ما يرام”.

وساعد كريستنسن الدنمارك على التأهل إلى كأس العالم المقررة هذا العام في روسيا بهزّ الشباك في انتصار 5-1 على أيرلندا في الملحق الأوروبي في نوفمبر/ تشرين الثاني.