تشيلسي يتعاقد مع باركلي لاعب وسط إيفرتون

أكمل “روس باركلي” لاعب وسط منتخب إنجلترا إجراءات انتقاله من إيفرتون إلى تشيلسي اليوم الجمعة، حيث قال النادي اللندني إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا وقَّع على عقد لخمسة أعوام ونصف العام.

ولم يكشف الطرفان عن المقابل المالي لضم “باركلي” الذي لم يلعب مع إيفرتون هذا الموسم بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وخاض “باركلي” 150 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون.