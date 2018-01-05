تشيلسي يغازل رياض محرز

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يسعى إلى التعاقد مع الجزائري رياض محرز لاعب وسط ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي.

ويسعى “كونتي” لتعزيز صفوف فريقه من أجل مواصلة حملة الدفاع عن اللقب، والاقتراب أكثر من مانشستر سيتي المتصدر بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

واقترب “البلوز” من التعاقد مع “روس باركلي” من إيفرتون، حيث من المقرر أن يخضع للكشف الطبي لإتمام صفقة انتقاله التي ستكلف النادي اللندني 15 مليون جنيه إسترليني.

لكن في ضربة قوية لطموحات تشيلسي في جلب الدولي الجزائري البالغ من العمر 26 عامًا زعم “كلود بويل” المدير الفني لليستر أن محرز سعيد مع الفريق، وسيبقى في ليستر.

وقال بويل:”قلت من قبل، إنني حريص على الإبقاء على أفضل اللاعبين ورياض بين هؤلاء، وعندما ناقشت الأمور معه أظهر سعادته معنا واستمتاعه باللعب في ليستر، وتطور أداؤه كثيرًا سواء في صنع أو تسجيل الأهداف، وهذا إيجابي بالنسبة له، وأريد مواصلة العمل مع أفضل اللاعبين ومنهم رياض”.

وكان محرز هدفًا لآرسنال في الموسمين الأخيرين، لكنه جدّد عقده مع ليستر بطل الدوري الموسم قبل الماضي، كما أن برشلونة كان حريصًا على ضمه، لكنه تراجع فيما بعد.

وفي مقابل سعي تشيلسي إلى التعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز صفوفه، يبقى “ديفيد لويز” المدافع البرازيلي قريبًا من الرحيل وكذلك المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي القادم من مرسيليا في 2016، ولم يبدأ أي مباراة في الدوري هذا الموسم.