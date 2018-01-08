هاري كين يهدد توتنهام.. لا أحد يمكنه منعي من الرحيل

أطلق المهاجم الإنجليزي هاري كين تصريحًا ناريًا ووجّه إلى إدارة ناديه توتنهام بعد تقارير عن رغبة إدارة السبيرز في الحصول على 300 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن هدافه الأول.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزي عن هاري كين قوله إنه لا يمكن لأحد أن يمنعه من الرحيل عن توتنهام، حال أراد هو ذلك.

وأضاف كين أنني “قلت دائمًا إنه يتعين علينا مواصلة التطور، نريد البدء في الفوز بالألقاب، وطالما أن النادي مستمر في القيام بذلك فإنني سعيد هنا”.

ويرتبط كين (24 عامًا) بالانتقال إلى ريال مدريد لتعزيز الخط الهجومي للفريق الملكي في الصيف المقبل، لكن تقارير كشفت رغبة إدارة توتنهام في الحصول على 300 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب، وهو ما يبدو طلبًا تعجيزيًا.

وتساءل كين: “إذا أراد لاعب أن يذهب…. لماذا تمنعه؟”.

وسجل كين 56 هدفًا العام 2017 ليصبح هداف العام متفوقًا على النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبي برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

وتردد أن ريال مدريد سيعرض 177 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى غاريث بيل مقابل التعاقد مع هاري كين، علمًا أن بيل انتقل إلى ريال مدريد صيف العام 2013 قادمًا من توتنهام مقابل 90 مليون جنيه إسترليني.

والدولي الإنجليزي أحد أبرز اللاعبين في توتنهام في المواسم الثلاثة الأخيرة، حيث انضم للفريق العام 2009 لكنه خرج أكثر من مرة على سبيل الإعارة.

وقال مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أمس الأحد إن “هاري كين لاعب مميز، فهو يحب توتنهام كثيرًا، لكن علينا الحذر في التعامل معه، وعليه أن يختار بنفسه أن يبقى في السبيرز، فلا يمكننا إجبار الجميع على البقاء هنا”.