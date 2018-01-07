توتنهام يحدد سعر هاري كين

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن توتنهام الإنجليزي، حدد قيمة التخلي عن مهاجمه ونجمه الأول هاري كين.

ويرتبط المهاجم الإنجليزي بالانتقال إلى ريال مدريد، منذ تألقه اللافت مع السبيرز في الموسمين الأخيرين؛ وهو ما ضاعف قيمته السوقية بشكل كبير.

وحسبما ورد في صحيفة “ميرور”، فإن إدارة توتنهام أخبرت ريال مدريد، بأن الحصول على خدمات هاري كين سيكلف 300 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو أن ريال مدريد سيصرف النظر عن كين، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، خاصة مع معرفته التامة بعناد رئيس توتنهام دانيل ليفي.

وتألق كين بشدة العام الماضي، بعد أن سجل 56 هدفًا في العام 2017؛ ليكون هداف العام، متفوقًا على النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتبحث إدارة ريال مدريد عن مهاجم كبير، مع التراجع اللافت في مستوى الفرنسي كريم بنزيما، وتراجع مستوى مهاجمي ريال مدريد بشكل عام.