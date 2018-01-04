هل اقترب من ريال مدريد؟ نيمار يشتري منزلًا في العاصمة الإسبانية

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن النجم البرازيلي نيمار، يبحث عن منزل للسكن، في العاصمة الإسبانية مدريد؛ ما يزيد التكهنات حول انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وانتقل نيمار البالغ من العمر 25 عامًا، إلى باريس سان جيرمان، الصيف الماضي، قادمًا من برشلونة، بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع النادي الكتالوني، والذي يبلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

لكن اللاعب يرتبط بالعودة إلى الدوري الإسباني، من بوابة ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، خاصة مع توتر علاقته بالمدرب أوناي إيمري، والمهاجم إدينسون كافاني.

وسجل نيمار 17 هدفًا، وصنع 14، في 20 مباراة مع باريس سان جيرمان، ويتصدر معه ترتيب الدوري الفرنسي، وسيلتقي مع ريال مدريد في دور الـ 16، من دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد في مفاوضات مع نيمار، عندما كان لاعبًا في سانتوس البرازيلي، قبل أن يقرر اللعب لبرشلونة، في صفقة كلفت الفريق الكتالوني 88 مليون يورو، قبل أن يفاجئ الجميع، ويرحل إلى باريس سان جيرمان.