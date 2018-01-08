مرتساكر ينتقد زملاءه بعد خروج آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

انتقد بير مرتساكر، مدافع آرسنال، زملاءه وقال إنه بدا أن الفريق لا يرغب في الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما خسر 4-2 أمام نوتنغهام فورست، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، أمس الأحد.

وأجرى آرسين فينغر، مدرب آرسنال، الكثير من التغييرات على تشكيلة الفريق، بعد التعادل مع تشيلسي في الجولة الماضية للدوري، لكن ورغم غياب مجموعة من اللاعبين الأساسيين فإنه كان من المزعج لحامل اللقب أن يودع المسابقة أمام فريق من الدرجة الثانية.

وقال مرتساكر: “لا يمكن ملاحظة أن الفريق كان يريد حقا الدفاع عن اللقب.. هذا الدور دائما ما يكون الأصعب إذ يلعب الفريق خارج أرضه مع منافس من الدرجة الثانية ويجب أن يكون الفريق مستعدًا لكننا لم نكن كذلك في أغلب فترات اللقاء”.

وسجل الأمريكي إيريك ليكاي هدفين في الشوط الأول وأضاف نوتنغهام هدفين من ركلتي جزاء عن طريق بن بريرتون وكيران دويل ليتعرض آرسنال للخروج المبكر من هذا الدور لأول مرة منذ موسم 1995-1996.

كاس الاتحاد الانجليزي : ارسنال 2 × 4 نوتينغهام فورست ، اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/6YBw95tteH — الدوري_الايطالي (@done33sport) January 7, 2018

وأدرك مرتساكر التعادل بعد تقدم ليكاي بضربة رأس، لكن آرسنال لم يكن الطرف الأفضل أمام الفريق صاحب المركزالـ 14 في الدرجة الثانية.

وقال مرتساكر: “أجرى المدرب الكثير من التغييرات ومنح الثقة للكثير من اللاعبين غير المشاركين كثيرًا في الفترة الماضية، ولا أعتقد أن أي شخص أثبت أحقيته في اللعب”.

وأضاف: “في الشوط الثاني ربما تكون ظهرت روح اللاعبين قليلًا، لكن في المنافسات الثنائية ظهر التفوق للمنافس”.