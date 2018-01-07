ماذا قال فينغر بعد خروج آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي؟

أكد الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لنادي آرسنال، أن فريقه اصطدم بفريق قوي ومنظم وهو فريق نوتينغهام فورست.

وقال فينغر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: “واجهنا فريقًا قويًا وحاسمًا ودخل المباراة بتركيز شديد.. التحديات كانت حاسمة.. بشكل عام أداؤنا لم يكن جيدًا بالشكل المطلوب”.

وكان فينغر أجرى سلسلة من التغييرات على تشكيلة الفريق.

وأضاف: “هناك لاعبون كثيرون اقتربوا من الشعور بالإرهاق ونخوض مباراة أخرى الأربعاء”.

وتابع: “عندما تفشل في تحقيق الفوز تكون التشكيلة هي مثار التساؤلات، أؤمن بأننا نمتلك فريقًا لديه خبرة كبيرة، يوجد 8 أو 9 لاعبين دوليين، من السهل التفكير بأن هذه هي المشكلة”.