كأس الاتحاد الإنجليزي.. تأهل توتنهام للدور المقبل وخروج البطل السابق

حقق توتنهام الفوز على ضيفه ويمبلدون بنتيجة 3/0 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب وايت هارلت لين ضمن مباريات دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وافتتح النجم هاري كين التسجيل للسبيرز في الدقيقة 63، وبعد دقيقتين أضاف كين الهدف الثاني للفريق.

وأضاف توتنهام الهدف الثالث في الدقيقة 71 عن طريق يان فروتونخين.

وحقق نيوبورت كاونتي ثاني مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما أطاح النادي الويلزي بالبطل السابق ليدز يونايتد من الدور الثالث عقب انتصاره في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2/1 اليوم الأحد.

وأنزل البديل شون مكولسكي هزيمة مذلة بفريق الدرجة الثانية بعدما سجل هدف الفوز بضربة رأس قوية في الدقيقة 89 لصالح نيوبورت المنافس في دوري الدرجة الرابعة.

وأمس السبت تغلب كوفنتري سيتي الفائز باللقب عام 1987، والذي يلعب الآن في الدرجة الرابعة، على ستوك سيتي المتعثر في الدوري الممتاز بالنتيجة نفسها ليفقد مارك هيوز مدرب ستوك سيتي منصبه.

كما أفلت ويستهام يونايتد المنافس في الدوري الممتاز اليوم الأحد من الهزيمة خارج ملعبه أمام شروسبيري تاون، المتألق في الدرجة الثالثة، وانتزع التعادل دون أهداف بعد أن تفوق عليه صاحب الأرض لفترات طويلة.

ويلعب توتنهام هوتسبير البطل 8 مرات على ملعبه ضد ويمبلدون المنتمي للدرجة الثالثة.

وشهد استاد رودني باريد في جنوب ويلز أحد مفاجآت الكأس التقليدية حيث أصبح نيوبورت أحدث فريق غير مرشح للفوز يهزم ليدز، أحد القوى السابقة في كرة القدم الإنجليزية، ما أثار سعادة غامرة بين جماهيره التي اجتاحت الملعب.

وبدا أن هدف جايتانو بيراردي في الدقيقة التاسعة يكفي لانتزاع الفوز لصالح ليدز، الذي خرج على يد فريق دوري الهواة ساتون يونايتد الموسم الماضي، لكن هدف كونور شونسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 مهد لنهاية مثيرة.

وأكد مكولسكي بضربة رأس لا تصد انتصار نيوبورت في واحد من أفضل أيام تاريخه المتواضع.

وقال مكولسكي: “لا أتذكر ما حدث، إنه بالتأكيد واحد من أفضل أهدافي.. الفوز على ليدز في الكأس بمثابة الحلم”.

وهذه ليست أول مرة يخرج فيها ليدز بشكل مفاجئ من الكأس على يد فريق ويلزي إذ فعلها كارديف سيتي من قبل عندما كان ليدز ينافس في الدوري الممتاز عام 2002.

واكتمل يوم ليدز السيئ عندما طُرد البديل صمويل سايز في الوقت المحتسب بدل الضائع.