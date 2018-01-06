نوريتش سيتي يفرض التعادل على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

اكتفى تشيلسي، حامل لقب الدوري، بالتعادل دون أهداف مع مستضيفه نوريتش سيتي، في مباراة مملة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت.

وأجرى المدرب أنطونيو كونتي تسعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 2-2 مع آرسنال في الدوري يوم الأربعاء، وأبقى فقط على غاري كاهيل وتيموي باكايوكو في التشكيلة الأساسية.

وكان نوريتش، الذي هبط إلى الدرجة الثانية، قبل عامين بعد عودته لموسم واحد إلى الدوري الممتاز، الأفضل في شوط أول هادئ.

وأنقذ الحارس أنجوس جان فرصة من ويليان في واحدة من المحاولات القليلة الخطيرة للفريقين، ولم يكن لمشاركة الفارو موراتا، الذي كان على مقاعد البدلاء ضمن مجموعة من اللاعبين الشبان، التأثير الذي كان يريده فريق المدرب كونتي.

وسيخوض تشيلسي الآن مباراة إعادة في جدول مزدحم للفريق اللندني، في يناير كانون الثاني، الذي يتضمن مواجهتي ذهاب وإياب أمام آرسنال في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.