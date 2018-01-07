نادي ليفربول يحدد بديل فيليب كوتينيو

يبدو أن إدارة ليفربول الإنجليزي تسعى للتعاقد سريعًا مع لاعب يعوض رحيل لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني

وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، اليوم الأحد، أن مدرب ليفربول، الألماني يريد التعاقد بأسرع وقت مع توماس ليمار لاعب نادي موناكو الفرنسي في الأيام المقبلة.

وكان كوتينيو (25 عامًا) قد انتقل أمس السبت رسميًا إلى برشلونة في صفقة كلفت النادي الكتالوني 145 مليون جنيه إسترليني.

كما أن الفرنسي ليمار ارتبط بعديد الأندية الإنجليزية الموسم الماضي أبرزها آرسنال وليفربول وتشيلسي، وقيل إن إدارة موناكو رفضت التخلي عنه بأقل من 100 مليون يورو.

وأوضحت “ميرور” أن كلوب حدد ليمار كهدف أول لليفربول لتعويض الرحيل المؤثر لكوتينيو.

وقال كلوب أمس إن ليفربول يستطيع التعامل جيدًا مع رحيل كوتينيو إلى برشلونة رغم أهميته بالنسبة للنادي، لكنه لا يمكن أن يقف أمام أحلام اللاعب في اللعب لبرشلونة.

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، لكن لم يتم أي شيء إلى هذه اللحظة.

وكان ليمار (22 عامًا) أحد أبرز لاعبي موناكو الموسم الماضي، إذ أسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي.