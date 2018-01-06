ماذا قال يورغن كلوب بعد رحيل كوتينيو إلى نادي برشلونة؟

قال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إن النادي حاول التمسك بفيليب كوتينيو قدر الإمكان لكنه كان ينوي الرحيل إلى برشلونة من الصيف الماضي.

وأضاف كلوب لموقع النادي على الإنترنت: “كان هناك تردد ومعارضة كبيرة من النادي لرحيله لكنه صديق جيد وشخص رائع.. ليس سرًا أن فيليب كان يريد إتمام هذه الصفقة منذ يوليو لأنه جعل برشلونة أول اهتمامه وبعد فشل الصفقة أصيب بإحباط شديد ورغم ذلك حاولنا إقناعه بالبقاء وتركنا الباب مفتوحًا لذلك”.

وتابع المدرب الألماني: “يمكني التأكيد للجماهير إننا فعلنا كل ما بوسعنا لإقناع فيليب بالبقاء لكن بنسبة 100% كان اتخذ قراره بالرحيل لبرشلونة لأنه يعتبر ذلك حلمه ولا يوجد أي شيء يثنيه عن قراره. ساهم فيليب بشكل كبير في نجاحات النادي.

“أتفهم شعور الجماهير بخيبة أمل وهذا الحال دائمًا عندما يرحل لاعب ما وهذا جزء من الحياة وكرة القدم.. اللاعبون لهم أحلامهم الخاصة وأهدافهم في الحياة وفيليب حلمه وهدفه كان برشلونة. لكننا فريق قوي وسنستوعب رحيله وسنواصل المضي قدمًا.

“غادر ليفربول من قبل لاعبون كبار واستمر النادي دائمًا. لا يمكن تغيير قلب وروح ليفربول وأثق في أننا سنحقق نجاحا أكبر في المستقبل. اليوم نودع فيليب وسنواصل رحلتنا في إعادة الألقاب إلى ملعب أنفيلد”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن النادي الكتالوني دفع حوالي 142 مليون جنيه استرليني (193 مليون دولار) لضم كوتينيو ليصبح ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال برشلونة: “سيوقع اللاعب عقدًا حتى نهاية الموسم إضافة لخمسة مواسم أخرى مع وجود شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو”.