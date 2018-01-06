نادي برشلونة يعلن رسميًا تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول

أعلن نادي برشلونة رسميًا ضم البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول مقابل 160 مليون يورو ليكون اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن النادي الكتالوني سيدفع حوالي 142 مليون جنيه إسترليني (193 مليون دولار) لضم كوتينيو ليصبح ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال برشلونة في بيان: “توصل برشلونة وليفربول لاتفاق حول انتقال فيليب كوتينيو.

“سيوقع اللاعب عقدا حتى نهاية الموسم إضافة لخمسة مواسم أخرى مع وجود شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

وأكد ليفربول إتمام الصفقة.

وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز: “يستطيع ليفربول تأكيد رحيل فيليب كوتينيو عن النادي بعد التوصل لاتفاق حول انتقاله مع برشلونة بشرط اجتياز الفحص الطبي والاتفاق على البنود الشخصية في العقد”.

وأضاف: “يمتلك اللاعب الإذن الآن لاستكمال إجراءات انتقاله على الفور”.

ودفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو إلى برشلونة ليضم المهاجم البرازيلي نيمار في أغسطس آب، وسيدفع النادي الفرنسي 180 مليون يورو للتعاقد مع كيليان مبابي عندما تنتهي إعارته من موناكو هذا الموسم.

وستتجاوز صفقة كوتينيو المبلغ الذي دفعه برشلونة إلى بروسيا دورتموند، وهو 105 ملايين يورو، للتعاقد مع جناح منتخب فرنسا عثمان ديمبلي في أغسطس آب وما حصل عليه ليفربول من برشلونة، وقيمته 75 مليون جنيه استرليني (102 مليون دولار)، لضم لويس سواريز في 2014.

وقالت صحيفة آس، إن من المتوقع أن يشاهد كوتينيو (25 عاما) مباراة برشلونة ضد ليفانتي من المقصورة الرئاسية في استاد نو كامب، غدا الأحد.

ولم يلعب كوتينيو في أخر مباراتين خاضهما ليفربول ضد بيرنلي في الدوري وايفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وقال المدرب يورغن كلوب إنه يعاني من إصابة في الفخذ.

ولم يسافر كوتينيو مع ليفربول إلى دبي حيث يقيم الفريق الإنجليزي معسكرا تدريبيا في طقس دافئ.

شارك كوتينيو في 201 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 56 هدفًا وصنع 46 آخرين.

لن يستطيع كوتينيو المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة هذا الموسم، بسبب اشتراكه مع ليفربول في البطولة نفسها.