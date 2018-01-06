تقارير.. كوتينيو أتم انتقاله إلى برشلونة رسميًا مقابل 142 مليون إسترليني

كشفت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية الموثوقة عن إتمام صفقة انتقال البرازيلي فليب كوتينيو نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة رسميًا.

وكشفت صحيفة تايمز موافقة ليفربول على بيع كوتينيو بمقابل 142 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن “كوتينيو في طريقه الآن إلى إسبانيا، من أجل التوقيع على عقود انتقاله إلى برشلونة وتقديمه إلى الجماهير”.

من المنتظر أن يعلن برشلونة الصفقة بشكل رسمي مساء، يوم السبت أو يوم الأحد، على أن يُقدم اللاعب للجماهير يوم الإثنين، وفقًا لغارديان.

???? | صور كوتينهو الان بعد الاعلان عن انتقاله إلى برشلونة، هو في لندن يستعد للسفر إلى برشلونة الليلة. pic.twitter.com/cinRQ3IDO9 — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) January 6, 2018

بينما كشف برنامجEl Chiringuito الإسباني، تفاصيل عقد اللاعب إلى برشلونة.

وفقًا للبرنامج الإسباني، فإن الصفقة تساوي 160 مليون يورو، بواقع 120 مليون يورو + 40 متغييرات، قيمة الشرط الجزائي في عقد كوتينيو = 450 مليون يورو.

بينما صحيفة أل موندو كشفت أن “عقد كوتينيو مع برشلونة لمدة 5 سنوات”.

مراسل بي ان اشرف بن عياد : وأخيرااااا وصل كوتينيو الى برشلونة، شكرا جزيلا لكل من انتقدني، شكرا جزيلا لكل من دعمني، النار الهادئة تأخذ وقتها، لكن صفقة كوتينيو تحققت????pic.twitter.com/p0hNMXCc9R — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2018

كوتينيو سيتواجد في برشلونة خلال ساعات، لكن تقديمه في ملعب كامب نو، سيكون يوم الإثنين، بعد أن وصل العرض المقدم من الفريق الكتالوني إلى ما يقرب من 120 مليون يورو، لكن ليفربول رفض التفريط في اللاعب.