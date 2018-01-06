تقارير.. كوتينيو أتم انتقاله إلى برشلونة رسميًا مقابل 142 مليون إسترليني

تقارير.. كوتينيو أتم انتقاله إلى برشلونة رسميًا مقابل 142 مليون إسترليني

المصدر: فريق التحرير

كشفت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية الموثوقة عن إتمام صفقة انتقال البرازيلي فليب كوتينيو نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة رسميًا.

وكشفت صحيفة تايمز موافقة ليفربول على بيع كوتينيو بمقابل 142 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن “كوتينيو في طريقه الآن إلى إسبانيا، من أجل التوقيع على عقود انتقاله إلى برشلونة وتقديمه إلى الجماهير”.

من المنتظر أن يعلن برشلونة الصفقة بشكل رسمي مساء، يوم السبت أو يوم الأحد، على أن يُقدم اللاعب للجماهير يوم الإثنين، وفقًا لغارديان.

بينما كشف برنامجEl Chiringuito الإسباني، تفاصيل عقد اللاعب إلى برشلونة.

وفقًا للبرنامج الإسباني، فإن الصفقة تساوي 160 مليون يورو، بواقع 120 مليون يورو + 40 متغييرات، قيمة الشرط الجزائي في عقد كوتينيو = 450 مليون يورو.

بينما صحيفة أل موندو كشفت أن “عقد كوتينيو مع برشلونة لمدة 5 سنوات”.

كوتينيو سيتواجد في برشلونة خلال ساعات، لكن تقديمه في ملعب كامب نو، سيكون يوم الإثنين، بعد أن وصل العرض المقدم من الفريق الكتالوني إلى ما يقرب من 120 مليون يورو، لكن ليفربول رفض التفريط في اللاعب.

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