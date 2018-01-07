هل يجاور رياض محرز محمد صلاح في ليفربول ليعوض رحيل كوتينيو؟

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية وفرنسية، أن فريق ليفربول وجد سريعًا البديل المناسب للبرازيلي كوتينيو، الذي غادر إلى نادي برشلونة في صفقة بلغت 142 مليون جنيه إسترليني، عبر ضم اللاعب الجزائري رياض محرز.

وحسب قناة “بي إن سبورت” الفرنسية، فاللاعب الجزائري سيجاور المصري محمد صلاح في ليفربول، بعدما تمكنت إدارة الفريق من التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة ليستر سيتي.

وتبلغ قيمة الصفقة 55 مليون يورو فقط، سيدفعها ليفربول من مكاسبه المالية في صفقة كوتينيو .

وسيجري رياض محرز الفحوصات الطبية، اليوم الأحد، وسيتم تقديمه في اليومين المقبلين، إذ من المحتمل أن يوقع عقدًا لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

صاحب الـ26 عامًا والذي سبق وأن توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2016، شارك خلال هذا الموسم في 24 مباراة أحرز 8 أهداف وصنع مثلها.

وقد يكون لاعب منتخب الجزائر الصفقة الثانية في ليفربول خلال سوق الانتقالات الحالية، بعد نجاح الريدز في تدعيم دفاعه بالتعاقد مع فيرجيل فان دياك مدافع ساوثهامتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني ليكون أغلى مدافع في العالم.

ومن المقرر أن يكون محرز اللاعب العربي الثاني في ليفربول؛ إذ يلعب النجم المصري محمد صلاح مع الريدز بداية من الموسم الجاري، بعدما انتقل من روما الصيف الماضي مقابل 42 مليون يورو + 8 ملايين كمتغيرات.

رياض محرز، عبر أكثر من مرة عن رغبته في حمل قميص فريق يشارك في البطولات الأوروبية الكبرى، بعد أن تراجع مستوى فريق ليستر، الذي حقق معجزة كروية بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البرمييرليغ) سنة 2015.