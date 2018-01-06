هل يلعب محمد صلاح ورياض محرز معًا في ليفربول؟

يبدو أن نادي ليفربول أصبح على قناعة باقتراب لحظة الفراق مع لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، وأصبح يفكر بلاعب يحل مكانه.

وتشير تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية إلى أن صفقة انتقال كوتينيو إلى برشلونة أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم السبت، أن الدولي الجزائري رياض محرز على رادار إدارة ليفربول للتعاقد معه ليكون بديلًا لكوتينيو.

وأبدى مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب إعجابه قبل أيام بمحرز الذي يلعب في ليستر سيتي وقال عنه: “إنه لاعب رائع، والكثير من الأندية مهتمة بالحصول عليه”.

وارتبط محرز (26 عامًا) بالانتقال إلى تشيلسي وآرسنال وبرشلونة بعد أن قاد ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 2015/2016، قبل أن يجدد عقده مع الثعالب.

واستعاد محرز الكثير من قدراته الموسم الحالي، وسجل لليستر سيتي 8 أهداف وصنع مثلها في 24 مباراة في جميع البطولات الموسم الحالي.

وفي حال نجاح صفقة انتقال محرز إلى ليفربول فإنه قد يشكل ثنائيًا رائعًا مع النجم المصري محمد صلاح.