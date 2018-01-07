هل يسبب رحيل كوتينيو إلى نادي برشلونة هزة في ليفربول؟

بعد شد وجذب وصراع مرير، نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب فريق ليفربول الإنجليزي، في واحدة من أبرز الصفقات الشتوية حالياً في قارة أوروبا بعد أن تأجلت لمدة 6 أشهر تقريباً، بسبب رفض إدارة الريدز رحيل اللاعب في الصيف الماضي.

نفذ كوتينيو رغبته بالرحيل إلى برشلونة رغم اعتراض إدارة ناديه وجماهير ليفربول في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب، كما أنه عنصر أساسي ولا غنى عنه في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ويخشى جمهور ليفربول تراجع الفريق بعد رحيل كوتينيو ليتكرر ما حدث مع الريدز بعد انتقال الأوروغوياني لويس سواريز إلى برشلونة في صيف 2014.

هل يتكرر سيناريو سواريز.. وهل يتراجع ليفربول هجومياً بعد منح الضوء الأخضر لرحيل كوتينيو إلى برشلونة؟ كلها تساؤلات يحاول “إرم نيوز” البحث عن إجابات لها.

ماذا قال يورغن كلوب بعد رحيل كوتينيو إلى نادي برشلونة؟ https://t.co/JAuzHaQZCx pic.twitter.com/SfN6H6ldWd — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2018

تطور كوتينيو

من المؤكد أن كوتينيو اللاعب الذي وصل سعره إلى 160 مليون يورو نظير انتقاله إلى برشلونة ليس ذلك اللاعب إلذي بدأ مسيرته الكروية عام 2008 في ناشئي نادي فاسكو دا غاما البرازيلي ولفت الأنظار بقوة لينضم إلى نادي إنتر الإيطالي، الذي أعار إلى فاسكو دا غاما لموسمين قبل أن يعانده الحظ مع إنتر ويرحل إلى إسبانيول معاراً، قبل العودة لإنتر ثم الانضمام إلى الريدز في صيف 2013.

تطور أداء كوتينيو بشكل لافت فاللاعب الذي سجل 5 أهداف مع إسبانيول ومثلها مع إنتر قدم مستويات مبهرة مع ليفربول، وشارك في 201 مباراة بقميص الريدز وسجل 54 هدفاً وصنع 46 هدفاً، وهو معدل رائع للاعب الموهوب صاحب الـ25 عاماً.

مربع الرعب

تؤكد الأرقام -أيضاً- أن كوتينيو سيؤثر بالسلب على أداء ليفربول الهجومي في ظل معادلة يقوم بها المدرب الألماني يورغن كلوب برباعي شرس في خط الهجوم يقوده كوتينيو في المركز 10 ويمينه محمد صلاح نجم منتخب مصر ويساره السنغالي ساديو ماني وأمامه البرازيلي الآخر روبرتو فيرمينو.

ويكفي أن كوتينيو الذي ابتعد عن المشاركة في بداية الموسم بسبب انشغاله بمسألة رحيله إلى برشلونة، سجل هذا الموسم 7 أهداف في الدوري الإنجليزي، وصنع مثلها وأحرز 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا وصنع هدفين.

وبشكل خاص كان كوتينيو في قمة التفاهم مع صلاح، ليشكل الثنائي عنصر ضغط من الصعب أن يتحمله أي دفاع وصنع كوتينيو هدفين لصلاح في الدوري من بين 7 أهداف صنعها النجم البرازيلي.

نادي برشلونة يعلن رسميًا تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول https://t.co/giwYtnolca pic.twitter.com/FMsE4oVccq — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2018

سيناريو سواريز

تخشى جماهير ليفربول تكرار سيناريو لويس سواريز المهاجم الرائع الذي كان يقود هجوم الفريق قبل رحيله إلى صفوف برشلونة.

وظل ليفربول في معاناة هجومية وعلى مستوى المنافسة بعد رحيل سواريز عام 2014 قبل أن يتم التعاقد مع كلوب الذي أعاد بناء الفريق.

ويرى هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن رحيل كوتينيو لن يؤثر على ليفربول مثل رحيل سواريز لأن الفريق كان يعتمد على قوة اللاعب الأوروغوياني مع صعود نجم الهداف الإنجليزي دانييل ستوريدج وقتها وظهور رحيم سترلينغ ثم رحل سواريز وسترلينغ فجأة.

وأضاف: “أعتقد أن الريدز الآن لديهم خط هجوم مميز بقيادة صلاح وماني وفيرمينو وأيضاً مع آدم لالانا الذي يستطيع أداء دور المركز 10”.

التخطيط للمستقبل

يتحتم على ليفربول التخطيط للمستقبل والنظر للأمام بعد رحيل ليفربول فالمبلغ الذي حصل عليه النادي يبلغ 160 مليون يورو ويكفي لتأمين انتقالات النادي بصفقات متميزة.

وأكد أحمد حسام “ميدو”، مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن كوتينيو صفقة مميزة وسيتأثر ليفربول برحيله ولكن على إدارة الريدز النظر للأمام.

وأضاف: “لا بد أن يستثمر ليفربول هذا المقابل في ضم لاعب ارتكاز على أعلى مستوى فالفريق بحاجة إلى مدافع وتم التعاقد مع فان ديك وبحاجة لظهير أيسر ولاعب ارتكاز”.