كونتي يهين مورينيو: إنه تافه ولن يسبب لي قلقًا

واصل أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الحرب الكلامية مع جوزيه مورينيو، أمس السبت، ووصف مدرب مانشستر يونايتد بأنه “تافه”.

وأدلى مورينيو بتعليق موجه خلال الأسبوع الماضي حول عملية التلاعب في نتائج المباريات، في إشارة لإيقاف كونتي أربعة أشهر في موسم 2012-2013 لعدم إبلاغه عن حدوث تلاعب في نتائج مباريات فريقه السابق سيينا. وبرأت المحكمة كونتي فيما بعد من ارتكاب أي مخالفة.

وقال كونتي بعد التعادل دون أهداف مع نوريتش سيتي المنتمي للدرجة الثانية في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي: “أعتقد عندما تحاول إهانة شخص خاصة وأنت تعلم جيدًا حقيقة ما حدث وتأكيد المحكمة براءتي فهذا يعني أنك تافه.

“لكنها ليست المرة الأولى.. فعل ذلك في الماضي وسيواصله في المستقبل”.

ولم تجمع مورينيو وكونتي أي صداقة من قبل لكن علاقتهما ساءت الأسبوع الماضي، بعدما تحدث مورينيو عن أن بعض المدربين يتصرفون “مثل المهرجين” أثناء المباريات وهو ما اعتبر إشارة إلى كونتي ويورغن كلوب، مدرب ليفربول.

وردًاا على ذلك اتهم مدرب تشيلسي، يوم الجمعة، نظيره البرتغالي “بالخرف” ما أدى لأن يقول مورينيو إنه لم يذكر أسماء.

وقال كونتي: “هذه طريقته وهي ليست مفاجأة.. كلنا نعرفه. الحياة ستستمر ولن يسبب لي قلقًا”.

ورفض كونتي انتقاد لاعبيه بعدما أجرى تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية ضد نوريتش.

وأضاف: “الأمر محبط قليلاً.. كنا نعلم صعوبة المباراة. عندما تلعب خارج أرضك في هذه البطولة لا تصبح الأمور سهلة.

“واجهنا صعوبات في الهجوم في الشوط الأول لكن في الثاني صنعنا العديد من الفرص للتسجيل”.

وتابع: “نوريتش استحق مباراة أخرى.. بالنسبة لنا ليس من السهل إضافة مباراة أخرى إلى الجدول. لكنها اللوائح”.