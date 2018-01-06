لماذا اعتذر جوزيه مورينيو لهنريك مخيتاريان

قدّم المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، المدير الفني اعتذاره للاعب الأرميني “هنريك مخيتاريان” عقب استبداله بعد منتصف المباراة أمام ديربي كاونتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الجمعة.

ونقلت صحيفة “ميرور” الإنجليزية عن مورينيو قوله إنه اعتذر لمخيتاريان بعد أن استبدله في نصف المباراة، وأدخل مكانه المهاجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” بهدف تعزيز الخط الهجومي لمانشستر يونايتد.

ويبدو أن مورينيو (54 عامًا) كان على حق في الاعتماد على “لوكاكو” حيث كان حاسمًا بفوز مانشستر يونايتد 2/0، بعد أن صنع هدفًا لجيسي لينغارد في الدقيقة 84 ثم سجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 90.

ويواجه مخيتاريان صعوبة شديدة بحجز مقعد أساس في تشكيلة جوزيه مورينيو، بسبب تراجع مستواه وتعرضه للإصابات.

وانتقل مخيتاريان (28 عامًا) إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2016 مقابل 42 مليون يورو، وسجل للفريق 13 هدفًا فقط وصنع 11 في 63 مباراة، وتربطه تقارير بالعودة إلى فريقه السابق بروسيا دورتموند، إضافة إلى إنتر ميلان