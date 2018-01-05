آرسنال يدرس التعاقد مع إيمريك أوباميانغ

يدرس نادي آرسنال الإنجليزي التعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب بروسيا دورتموند الألماني في سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

ويخشى الفرنسي آرسين فينغر مدرب آرسنال مغادرة المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الفريق في الميركاتو الحالي، مع تبقي 6 أشهر على نهاية عقده مع الفريق.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” فإن آرسنال حريص على تعزيز صفوفه حال فقدانه سانشيز، الذي تشير تقارير إلى اقترابه من مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي أو الصيف المقبل على أبعد تقدير.

وكان أوباميانغ، أمس الخميس، ضمن أفضل ثلاثي في قارة أفريقيا، التي حسمها النجم المصري لصالحه متفوقًا على زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني وأوباميانغ.

ويخشى آرسنال عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط عن ليفربول الرابع، و23 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وينتهي عقد أوباميانغ مع بروسيا دورتموند العام 2021، علمًا أنه سجل للفريق 21 هدفًا وصنع 3 في 23 مباراة الموسم الحالي.

ويبذل آرسنال ومدربه فينغر كل جهوده للإبقاء على أليكسيس سانشيز والألماني مسعود أوزيل، حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، حيث ينتهي عقداهما مع الغانرز بنهاية الموسم.